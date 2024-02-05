«Каждый может создать дома»: Мизулина о проблеме борьбы с VPN Мизулина: VPN-сервисы невозможно заблокировать полностью

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Полная блокировка VPN-сервисов на территории России в действительности невозможна, считает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, видео с комментарием публикует Telegram-канал SvetEKB. Во время встречи с учениками одной из школ в Екатеринбурге она отметила, что для человека с необходимыми знаниями нет ничего сложного в том, чтобы создать свой прокси-сервер.

Расскажу немножко как человек, который в этой сфере работает. Прокси, анонимайзеры, VPN-сервисы — их же невозможно заблокировать полностью. Каждый из нас с вами может свой прокси создать дома, и этого никто не увидит. Особо сложного для человека со знаниями ничего тут нет, — сказала Мизулина.

В то же время она не исключила, что с 1 марта текущего года в стране начнется полномасштабная блокировка VPN-сервисов.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что отключение связи 4G (LTE) в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях до 30 января было связано с нуждами силовых ведомств. Как рассказали источники издания, работы проходят по распоряжению Минцифры для донастройки антидроновых и противовоздушных систем обороны. По словам одного из собеседников газеты, отключить высокоскоростной интернет на северо-западе страны потребовалось из-за рабочих поездок президента РФ Владимира Путина.