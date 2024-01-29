«Коммерсант»: в регионах РФ блокируют 4G для настройки антидроновых систем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мачта базовой станции сотовой связи

«Коммерсант» пишет, что отключение связи 4G (LTE) в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях до 30 января связано с нуждами силовых ведомств. Как рассказали источники издания, работы проходят по распоряжению Минцифры для донастройки антидроновых и противовоздушных систем обороны.

По словам одного из собеседников газеты, отключить высокоскоростной интернет на северо-западе страны потребовалось из-за рабочих поездок президента РФ Владимира Путина. 26 января он прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, посвященных памяти блокады Ленинграда.

«Коммерсант» отмечает, что изначально предполагалось, что связь стандарта LTE будет отключена в ряде регионов не только в ночное, но и дневное время, однако был достигнут компромисс. Специалисты отмечают, что из-за блокировки связи могут возникнуть проблемы с функционированием аппаратов, работающих по Wi-Fi: видеокамер, платежных сервисов, а также банковских терминалов.

Ранее РБК сообщило со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке, что ночные отключения мобильного интернета 4G в некоторых регионах России с 25 по 30 января могут быть связаны с обеспечением безопасности из-за торжественных мероприятий в Санкт-Петербурге. По информации агентства, связь блокируется только ночью, поскольку в это время ВСУ могут атаковать регионы РФ с применением беспилотников.