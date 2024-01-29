Названа причина ночных отключений мобильного интернета по России РБК: ночные отключения интернета 4G связаны с мероприятиями в Петербурге

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Ночные отключения мобильного интернета 4G в некоторых регионах России с 25 по 30 января связаны с обеспечением безопасности из-за торжественных мероприятий в Санкт-Петербурге, сообщает РБК со ссылкой на источник на телекоммуникационном рынке. Речь идет о Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Отключение интернета необходимо для обеспечения «чистого пространства» для беспилотников, поскольку именно с их помощью в ночное время обеспечиваются меры безопасности. Перебои со связью и экстренное глушение интернета допускается в этих регионах и в дневное время, в случае если поступит соответствующее распоряжение, — заявил источник агентства.

Отмечается, что связь 4G блокируется только ночью, поскольку именно в это время в основном могут происходить атаки с применением беспилотных летательных аппаратов. Поэтому, по информации источника, для защиты от дронов и происходят отключения мобильного интернета.

Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал в память о гражданах СССР, погибших из-за геноцида нацистов в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие было проведено в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады гитлеровской Германии. Монумент возведен на территории Гатчинского района в Ленинградской области, где в годы войны располагались лагеря для пленных и донорские концентрационные лагеря для советских детей.