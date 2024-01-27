Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия мемориала в память о гражданах СССР, погибших из-за геноцида нацистов в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие было проведено в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады гитлеровской Германии, сообщает РИА Новости.
Беспрецедентной по масштабу жестокости и цинизма стала блокада Ленинграда <...> Более миллиона ленинградцев — именно мирных жителей — стали жертвами голода, холода, бесконечных обстрелов и бомбежек, — заявил Путин.
По его словам, нацисты и их сателлиты воевали не с идеологией или политическим режимом СССР. Они намеревались истребить советских граждан, захватить богатейшие природные ресурсы и территорию страны.
Глава государства отметил, что сейчас неонацисты в ряде стран взяли на вооружение методы гитлеровцев.
В памятной церемонии также приняли участие общественные деятели, политики, а также 80 участников слета «Внуки Победы. Ленинград» — потомки жителей города, солдат, участвовавших в снятии блокады, а также добровольцы.
В МИД Германии ранее заявили, что Берлин выступает за сохранение памяти об ужасных преступлениях, совершенных немецкими войсками во время Второй мировой войны. В ведомстве заявили, что власти ФРГ полностью признают историческую ответственность за блокаду Ленинграда.