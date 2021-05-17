Казанского стрелка поставили на учёт как склонного к суициду

https://static.news.ru/photo/b5f0dc52-b7a3-11eb-ba6f-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Казанского стрелка Ильназа Галявиева, совершившего нападение на школу, поставили на учёт как склонного к суициду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Он состоит на профилактическом учёте как лицо, склонное к совершению суицида, — сказал собеседник агентства.

Теперь за юношей будут внимательно следить.

Ранее стало известно, что психолого-криминалистическую экспертизу устроившему стрельбу в казанской школе Ильназу Галявиеву проведут в московском НИИ им. Сербского. Сперва его доставят в психиатрическое отделение московского СИЗО «Бутырка», а затем отправят в НИИ им. Сербского.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.