Казанского стрелка отчислили из колледжа за неуспеваемость

https://static.news.ru/photo/bfa989f2-b248-11eb-a604-96000091f725_660.jpg Ильназ Галявиев Фото: Социальные сети

Молодой человек, устроивший стрельбу в казанской гимназии, учился в колледже при Татарском институте содействия бизнесу (ТИСБИ). Однако незадолго до нападения он был отчислен, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в образовательном учреждении.

Там уточнили, что он был тихим и спокойным студентом, который уважительно относился к сокурсникам и преподавателям. Кроме того, юноша всегда был опрятным и спокойным, рассказали в образовательном учреждении.

Ильназ Галявиев был студентом четвёртого курса колледжа ТИСБИ. В апреле 2021 года из-за академической задолженности он был отчислен, — сказала собеседница информагентства.

Некоторые Telkegram-каналы и СМИ уточняют, что молодой человек учился на программиста. С декабря прошлого года он находился на производственной практике, но с куратором связь не поддерживал и в январе на занятия не вернулся. Весной он и вовсе пропустил экзамены.

После отчисления Галявиев приобрёл лицензию на оружие и купил ружьё.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам самого Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика.

Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Шестеро детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. В ближайшее время раненых школьников из Казани самолётом МЧС перевезут в Москву.

По данным МВД и СК нападавший был один — 19-летний молодой человек, его задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Ильназ Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Кроме этого, рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

12 мая объявлено в республике днём траура.