Казанского стрелка обследуют в московском НИИ им. Сербского

https://static.news.ru/photo/d4672154-b736-11eb-9a23-96000091f725_660.jpg Ильназ Галявиев Фото: Егор Алеев/ТАСС

Психолого-криминалистическую экспертизу устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева проведут в московском НИИ им. Сербского. Об этом сообщило RT cо ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, Галявиева доставят в психиатрическое отделение московского СИЗО «Бутырка», а затем отправят в НИИ им. Сербского, пишет издание.

Пока казанский стрелок находится в одиночной камере местного СИЗО. Молодой человек не жалуется на условия своего содержания. Об этом рассказал секретарь Центрального штаба ОНК Алексей Мельников. Его слова приводит «Интерфакс».

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее врач-невролог Виктор Шахнович заявил, что энцефалопатия, которую заподозрили у 19-летнего Ильназа Галявиева, напавшего на гимназию № 175 в Казани, не приводит к агрессии. Также медик прокомментировал и второй возможный диагноз казанского стрелка — доброкачественная опухоль в мозгу.