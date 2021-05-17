Казанский стрелок сдал практику по стрельбе со второго раза

https://static.news.ru/photo/be1cff48-b710-11eb-8b01-96000091f725_660.jpg Ильназ Галявиев Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Казанский стрелок Ильназ Галявиев сдал практику по стрельбе, необходимую для успешного получения лицензии на оружие, только со второго раза. Об этом пишет Life.

При первой попытке он допустил грубейшую ошибку: разряжая оружие, он направил ствол пистолета на себя. В учебный центр юноша пришёл 11 февраля и заплатил за курс шесть тысяч рублей.

Инструкторы рассказывают, что юноша им запомнился. Галявиев был самым молодым учеником и вёл себя чересчур тихо. Инструкторы также уточнили, что юноша не задавал им лишних вопросов и держался особняком.

Нападение на гимназию № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил утром 11 мая. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.

В настоящее время он находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году нападавшему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Тем не менее ему выдали разрешение на владение оружием.