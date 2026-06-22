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22 июня 2026 в 11:14

Казалось бы, просто хлеб и сыр, но как же это вкусно — рецепт скандинавской закуски

Фото: D-NEWS.ru
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Скандинавская закуска, которая выглядит как арт-объект. А готовится проще, чем яичница.

Ингредиенты

Хлеб ржаной с тмином — 300 г, сыр творожный — 300 г, сливки 33% — 100 мл, масло тыквенное — 3 ст. л., семечки тыквенные — 30 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала насыпь тыквенные семечки на противень одним слоем и отправь в духовку на 200 °C. Через 5–7 минут они подрумянятся и начнут хрустеть — дай им остыть и мелко поруби ножом. Тем временем взбей жирные сливки миксером в крепкую пену. В отдельной миске смешай венчиком творожный сыр с тыквенным маслом, а затем осторожно лопаткой соедини сырную массу со взбитыми сливками.

Не взбивай, просто перемешай — так крем останется воздушным. Посоли, поперчи, добавь рубленые семечки, перемешай и убери в холодильник. Пока крем отдыхает, срежь с хлеба корку, нарежь мякиш треугольниками и быстро подсуши на сухой горячей сковороде. Когда ломтики остынут, выложи на них сырную массу и сразу подавай.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Текстура нежная, как мусс, а тыквенное масло добавляет ореховую нотку. Рекомендую подавать на прогретом хлебе — так он остается хрустящим дольше, и гости не успевают даже моргнуть, как все съедают.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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