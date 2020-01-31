https://static.news.ru/photo/96875106-4423-11ea-ac31-fa163e074e61_660.jpg Ольга Гнатюк Фото: лиговка-ямская.рф

Петербургская казачья община «Ладожская» поздравила депутата муниципалитета Лиговка-Ямская Ольгу Гнатюк «за победу над навальнистами». Также авторы отметили вклад члена «Единой России» в возрождение казачества, «его славных традиций и казачьего духа».

Документ был опубликован в группе муниципального совета в социальной сети «ВКонтакте», передаёт Znak.com. В настоящий момент пост удалён.

Гнатюк заявила журналистам, что не имеет отношения к казакам, а публикация документа не была с ней согласована.

К навальнистам я тоже не имею отношения, не поддерживаю их взгляды, и победить я их, ну как могу? Они депутаты в нашем совете, — подчеркнула она.

Глава муниципалитета ответил сотрудникам СМИ, что ничего не знает о грамоте. Атаман казачьей общины «Ладожская» не стал говорить с представителями прессы, но отправил им сообщение с геолокацией недалеко от границ округа Лиговка-Ямская.