Картошку в сторону. Теперь баклажаны — топ-гарнир в нашей семье. Готовлю за 10 минут с ароматным маслом

Картошку в сторону. Теперь баклажаны — топ-гарнир в нашей семье. Готовлю за 10 минут с ароматным маслом

Этот рецепт — квинтэссенция средиземноморских акцентов в формате экспресс. Минимум посуды, никаких брызг масла на плите, а на выходе — ароматное, теплое овощное блюдо, которое может быть и самостоятельной закуской, и изысканным гарниром к мясу или рыбе.

Что понадобится

Баклажаны — 2 шт. (средних), помидоры — 2 шт., сладкий перец — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, свежая зелень (петрушка/кинза) — небольшой пучок, масло оливковое — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Баклажаны моем, нарезаем кружками толщиной около 1 см. При желании для удаления возможной горечи присыпаем солью, оставляем на 10 минут, затем промываем и обсушиваем бумажным полотенцем.

Один помидор и сладкий перец нарезаем небольшими кубиками, чеснок измельчаем, зелень мелко рубим. В миске соединяем баклажаны, перец, кубики томата, чеснок, большую часть зелени, оливковое масло, соль и перец. Тщательно перемешиваем.

Перекладываем смесь в широкую жаропрочную посуду для СВЧ, накрываем крышкой или тарелкой, оставляя зазор для пара.

Готовим при мощности 800 Вт 5 минут. Достаем, аккуратно перемешиваем и возвращаем в микроволновку еще на 3–5 минут до полной мягкости баклажанов.

Готовое блюдо снимаем с огня, добавляем оставшийся помидор, нарезанный кубиками, и свежую зелень. Аккуратно перемешиваем, даем настояться под крышкой 3–5 минут для гармонизации вкусов перед подачей.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.