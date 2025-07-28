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28 июля 2025 в 15:27

Картошка как в азиатском ресторане: готовим дома за копейки! Суперрецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматная картошка в соевом соусе — простой рецепт с восточным акцентом. Обычная картошка превращается в шедевр благодаря этому нехитрому маринаду! Хрустящая корочка снаружи, нежная мякоть внутри и насыщенный вкус с нотками чеснока, паприки и легкой остротой чили — такое блюдо не стыдно подать даже к праздничному столу. Секрет успеха — в предварительном отваривании картофеля, которое гарантирует идеальную текстуру: золотистую корочку и мягкую серединку. А соевый соус дарит тот самый «вкус пятый», который так ценят любители азиатской кухни.

1 кг картофеля (лучше молодого) тщательно вымойте и нарежьте дольками, не очищая от кожуры. Отварите в подсоленной воде 5–7 минут до полуготовности — дольки должны оставаться плотными. Слейте воду и дайте немного обсохнуть. В миске смешайте 150 мл соевого соуса, 5 ст. л. оливкового масла, 2 ч. л. сушеного чеснока, 1 ч. л. паприки, щепотку молотого чили и черный перец по вкусу. Обваляйте картофель в этом маринаде, выложите на противень в один слой. Запекайте 25–30 минут при 200 °C, перевернув один раз для равномерной румяности. Подавайте сразу, пока хрустит корочка!

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картошка
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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