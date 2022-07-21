Картошка фри исчезла из меню «Вкусно — и точка» «Осторожно, Москва»: из меню «Вкусно — и точка» исчезла картошка фри

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Из меню сети «Вкусно — и точка» пропали блюда из картофеля. Посетители заведения на Мясницкой улице в Москве не смогли заказать картофель фри, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», в котором опубликовано видео из ресторана фастфуда. На нем показано, как клиент «Вкусно — и точка» переходит в раздел «Картофель», однако на экране отображаются лишь соусы. Из меню также пропал картофель по-деревенски.

Нет картошки вообще никакой. Спросили менеджера, ответил, что нет поставщика, — поделился один из посетителей ресторана.

В Telegram-канале добавили, что с подобной проблемой также столкнулись клиенты KFC и Burger King.

Ранее гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев предупредил, что в ресторанах быстрого питания в РФ будет дефицит картофеля фри из-за того, что все крупные производители данной продукции отказались поставлять ее в Россию. Он объяснил причины отказа тем, что большая часть фабрик, где производится картошка фри, находится во владении пяти-шести крупнейших фирм, главные офисы которых располагаются в недружественных России странах.