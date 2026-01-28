Картофель «Буланжер»: французский гарнир, тающий во рту. Запекаю слоями в молоке — нежнее не бывает!

Вся магия этого блюда — в молоке, которое, медленно томясь в духовке, превращается в нежнейший картофельный крем, пропитывая каждый слой. Верх при этом зажаривается в хрустящую корочку, создавая идеальный контраст текстур.

Для гарнира беру килограмм картофеля, очищаю и нарезаю максимально тонкими, равномерными ломтиками (удобно использовать мандолину). Две луковицы нарезаю тонкими кольцами. Смазываю форму для запекания частью сливочного масла (всего его понадобится 60 г). Выкладываю на дно первый слой картофельных ломтиков, слегка перекрывая друг друга, как черепицу. Посыпаю солью и черным перцем. Затем выкладываю слой луковых колец. Повторяю слои, пока не закончатся ингредиенты, обязательно заканчивая слоем картофеля. Сверху равномерно распределяю оставшиеся кусочки холодного сливочного масла. Аккуратно, чтобы не размыть слои, заливаю картофель 400 мл горячего молока — оно должно доходить примерно до середины высоты картофельной «башни». Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в разогретую до 200°C духовку на 40 минут. Затем снимаю фольгу, убавляю температуру до 180°C и запекаю еще 40 минут, пока верхний слой не покроется золотисто-коричневой хрустящей корочкой, а молоко полностью не впитается и не выпарится. Подаю горячим, прямо из формы, посыпав свежей рубленой зеленью (петрушкой или укропом).

