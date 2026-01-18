Карпаччо из запеченной свеклы с селедочным форшмаком — необычная и яркая закуска: готовлю к празднику и для уютных посиделок

Это блюдо — гимн контрастам. Нежные сладковатые слайсы запеченной свеклы служат идеальным холстом для насыщенного, пикантного форшмака из селедки и анчоусов с яйцом и яблоком. Легкая кислинка лимонного сока объединяет эти два мира в безупречную гармонию.

2 свеклы запекаю в фольге в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до мягкости. Остужаю, очищаю и нарезаю максимально тонкими слайсами. Выкладываю слайсы в один слой на большое блюдо, слегка сбрызгиваю лимонным соком. Для форшмака 1 малосольную сельдь очищаю от кожи и костей, мелко рублю ножом вместе с 2–3 филе анчоусов. На мелкой терке натираю 1 вареное яйцо, половину луковицы и половину кислого яблока. Соединяю рыбную и яично-овощную смеси, добавляю 1 ст. л. размягченного сливочного масла, черный перец и тщательно перемешиваю до пастообразного состояния. Если яблоко недостаточно кислое, добавляю еще несколько капель лимонного сока. Полученный форшмак ложкой равномерно распределяю поверх слайсов свеклы. Украшаю закуску зеленым луком, цедрой лимона и каплей оливкового масла.

