Братья Александр и Сергей Синельниковы, отправившиеся в июле 2017 года из Петрозаводска в кругосветное путешествие на деревянной ладье «Пилигрим», мечтают добраться до Сиэтла.
В настоящий момент экспедиция добралась до Вашингтона, и их план может осуществиться, если кто-то из россиян, владеющих транспортной компанией, поможет им с доставкой ладьи на траке. Тогда своим ходом братья доберутся вдоль западной Канады до Аляски, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, Фёдор Конюхов поделился своими планами на ближайшее будущее. Как рассказал российский путешественник журналистам, он собирается продолжить одиночное кругосветное плавание на вёсельной лодке в 2020 году. Во время следующего этапа очередной кругосветки Конюхов намерен пересечь Тихий океан по горизонтали и добраться из Чили до Австралии.