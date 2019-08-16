https://static.news.ru/photo/49bbe454-c098-11e9-ae8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatyana Gritsenko/Russian Look

Братья Александр и Сергей Синельниковы, отправившиеся в июле 2017 года из Петрозаводска в кругосветное путешествие на деревянной ладье «Пилигрим», мечтают добраться до Сиэтла.

В настоящий момент экспедиция добралась до Вашингтона, и их план может осуществиться, если кто-то из россиян, владеющих транспортной компанией, поможет им с доставкой ладьи на траке. Тогда своим ходом братья доберутся вдоль западной Канады до Аляски, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, Фёдор Конюхов поделился своими планами на ближайшее будущее. Как рассказал российский путешественник журналистам, он собирается продолжить одиночное кругосветное плавание на вёсельной лодке в 2020 году. Во время следующего этапа очередной кругосветки Конюхов намерен пересечь Тихий океан по горизонтали и добраться из Чили до Австралии.