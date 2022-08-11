Кардиолог рассказал о смертельных последствиях разбитого сердца Кардиолог Серебрянский: синдром разбитого сердца может привести к летальному исходу

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Неразделенная любовь может привести к к летальному исходу, рассказал кардиолог Юрий Серебрянский. Он объяснил, что при определенных обстоятельствах она переходит в опасное заболевание, которое врачи называют синдромом разбитого сердца, пишет INFOX.ru.

Это микрокардиодистрофия, при которой сосуды сердца сжимаются, провоцируя спазм с последующим нарушением кровотока и происходящим в мышцах сердца кровоизлиянием. Серебрянский предупредил, что такое состояние может закончиться для человека смертью.

Специалист добавил, что синдромом разбитого сердца, как своеобразное чувство тревожности, возникает не только у несчастных влюбленных. Заболевание могут спровоцировать тяжелые переживания из-за потери близкого человека, чьей-то смерти.

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев объяснил, каким образом объятия оказывают положительный эффект на работу сердца и всего организма. По его словам, прикосновения с другим человеком вырабатывают гормоны спокойствия и счастья — окситоцин и эндорфин, в результате чего спазм капилляров значительно уменьшается, а организм интенсивнее обогащается кислородом. Он также заявил, что такие контакты с другими людьми снижают риск развития артериальной гипертензии.