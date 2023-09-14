Кардиолог объяснила, как отличить «сердечную» одышку от других Кардиолог Козлова назвала давящую боль за грудиной симптомом «сердечной» одышки

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Одышка в норме может проявляться при физической нагрузке, однако если нарушение ритма, частота и глубина дыхания сопровождаются давящими болями за грудиной, это может указывать на проблемы с сердцем, рассказала в беседе с aif.ru врач — терапевт-кардиолог кандидат медицинских наук Ольга Козлова. По ее словам, признаком «сердечной» одышки также является посинение области губ и ногтей на фоне нарушения кровообращения.

Как рассказала специалист, в случае «сердечной» одышки чувство нехватки воздуха является следствием сердечной недостаточности из-за ишемической болезни, артериальной гипертензии, различных пороков сердца или аритмий, когда снижается сократительная способность сердца, из-за чего оно перестает справляться с нагрузкой. В результате возникает застой в малом круге кровообращения и развивается сбой в газообмене.

В зависимости от природы одышки могут появляться и такие симптомы, как слабость и сильная усталость, учащенный пульс, головокружение, отеки ног и кровохарканье, подчеркнула кардиолог.

По ее словам, чтобы свести к минимуму появление одышки, необходимо заниматься спортом с упражнениями для тренировки дыхания, отказаться курения, не допускать ожирения и вовремя проводить исследование работы сердца.

Ранее врач-кардиолог Герман Гандельман рассказал, что обида представляет серьезную опасность для сердца, так как она увеличивает риск развития сердечных катастроф. Согласно результатам проведенных исследований, риск инфаркта и инсульта при обиде повышается примерно на 20%.