Малышева рассказала, чем опасно чувство обиды Малышева предупредила об угрозе развития диабета из-за чувства обиды

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Чувство обиды и злости на другого человека может негативно повлиять на здоровье и привести к развитию сахарного диабета, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это связано с повышенным стрессом, который возникает из-за душевных переживаний. Он повышает артериальное давление и уровень сахара в крови.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что наибольшую опасность обида представляет для сердца, так как она увеличивает риск развития сердечных катастроф. Согласно результатам проведенных исследований, риск инфаркта и инсульта повышается примерно на 20%. Кроме того, негативные эмоции подавляют иммунную систему человека, вызывая развитие инфекций и онкологических заболеваний.

Извиняться перед другим человеком нужно правильно, подчеркивает врач-иммунолог Андрей Продеус. По его словам, для этого нужно соблюдать правило «3-5-10». Так, человеку не следует извиняться раньше чем через три минуты после ссоры, так как это не приведет к нужному результату: человек находится в бурном эмоциональном состоянии.

Также не следует извиняться позже чем спустя 10 минут после ссоры, так как у собеседника могут возникнуть новые обиды. Врач рекомендует извиняться спустя пять минут, при этом лучше всего находиться в движении. Лучшим местом для извинений являются улицы, парки и другие прогулочные места.

Елена Малышева ранее рассказала, чем опасны стиральные порошки. По ее словам, они содержат в себе особое вещество — триклозан. Оно используется в качестве антисептика. Однако триклозан также может способствовать развитию онкологических заболеваний, что подтверждается результатами эксперимента, проведенного на лабораторных мышах.