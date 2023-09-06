Малышева предупредила о смертельной опасности стиральных порошков Малышева заявила об угрозе развития рака при использовании порошков для стирки

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Некоторые стиральные порошки могут представлять серьезную опасность для здоровья и вызывать рак, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, анионные поверхностно-активные вещества, входящие в состав такой бытовой химии, также могут вызывать контактный дерматит.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что в состав стиральных порошков всегда входят поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые разделяются на два вида: анионные и катионные. Анионные ПАВ считаются наиболее эффективными веществами, так как они лучше распространяются и мылятся. Однако они могут вызывать контактный дерматит даже при отсутствии аллергии. Врачи рекомендуют россиянам внимательно изучать этикетку порошков. По их словам, содержание анионных ПАВ в их составе не должно превышать 5%.

В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман обратил внимание на другое вещество в стиральных порошках — триклозан. Оно используется в качестве антисептика и активно применяется в медицине в небольших дозах. Однако триклозан может способствовать развитию онкологических заболеваний, что подтверждается результатами эксперимента, проведенного на лабораторных мышах. Также триклозан снижает функцию щитовидной железы и повышает выработку тестостерона, что опасно для маленьких детей мужского пола.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее объяснила, чем опасна пыль в квартире. По ее словам, она может вызывать аллергические реакции, попадая в дыхательные пути. Кроме того, пыль повышает риски развития бронхиальной астмы, если у человека есть предрасположенность к этому заболеванию.