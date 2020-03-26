Об эффективности карантинных мер для борьбы с распространением COVID-19 сегодня спорят во всём мире. Александр Мясников, известный всей стране врач, по просьбе NEWS.ru прокомментировал заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о неэффективности мер по изоляции. Кроме того, доктор рассказал о том, как нужно путешествовать внутри страны и почему не правы московские пенсионеры, не пожелавшие соблюдать карантинные меры.

— Александр Леонидович, Москва с 26 марта ввела карантин для возрастной группы 65+. К этому моменту многие государства уже успели отсидеть на карантине не один день. Вывод, к которому пришёл гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, неутешителен: он заявил, что метод всеобщего карантина является неэффективным в борьбе с эпидемией.

— В корне не согласен с политикой ВОЗ и с мнением его главы. Всемирная организация здравоохранения должна была контролировать инфекцию на местах, определять серьёзность и сразу принимать меры. В том, что многие страны на момент принятия карантина столкнулись уже с распространённой инфекцией, виновата в том числе и ВОЗ. Те меры, которые предлагает господин Гебрейесус — обучение персонала, снабжение, перестройка системы здравоохранения и прочее подобное — хороши, но это благие пожелания. Люди заболевают сегодня, а реформы требуют очень много времени.

Вообще бороться с инфекцией должны не врачи. Если все заболеют сразу, то система здравоохранения захлебнётся. Бороться и предупреждать болезнь должны специалисты ВОЗ, вовремя вводя карантинные меры. Если бы все страны прекратили авиасообщение с Китаем с 1 января, ничего бы не было.

— Возвращаясь к карантину: сегодня он нам нужен или нет?

Annette Riedl/ZB/Global Look Press Annette Riedl/ZB/Global Look Press

— За последнюю тысячу лет единственным действенным способом против эпидемии был карантин. Только эти мероприятия спасли мир от «чёрного мора». Сейчас — то же самое, спасёт лишь карантин. Гебрейесус не может этого не знать. Но я понимаю, почему он говорит о неэффективности карантина. Весь вопрос в том, как долго можно держать изоляцию. Были случаи, когда карантин ухудшал ситуацию. В случае с лихорадкой Эбола в Африке пытались вводить длительный карантин. И тогда возникали проблемы со снабжением продуктами и лекарствами, из-за скученности населения распространялись другие инфекции. Всё это кончалось бунтом. В итоге карантин пришлось снять.

Сегодня противоэпидемические мероприятия коснулись почти всего мира. И мы ещё долго будем расхлёбывать последствия небывалого в истории человечества карантина. Но это потом. Сейчас нужно задавить пандемию. Логика проста: если в костёр не подбрасывать дров, он погаснет. Карантин не даёт подбрасывать эти дрова. Карантин нужен.

— Специалисты говорят о второй волне коронавируса. Надо ли её ждать и когда?

— Вторая волна будет. COVID-19 — представитель обширного семейства коронавирусов, а коронавирусом за свою жизнь переболели все. Треть всех ОРВИ, перенесённых нами, — это коронавирусные инфекции. Технические характеристики COVID-19 врачам понятны. Исходя из них, можно сказать, что пик заболеваемости — это зима и весна, затем вторая волна, значительно слабее первой, будет осенью. Постепенно волны затухают, вплоть до того, как сойдут на нет.

— Сейчас объявлен карантин в школах Москвы до 12 апреля. Не будет ли вспышки заболеваемости после того, как дети пойдут снова в школу?

— Они не пойдут. Карантин надо объявлять не менее чем на три недели. Неделя не сработает. Его будут продлевать.

— Как скоро будет найдено лекарство от уханьского вируса?

— Надежды на то, что лекарство будет найдено, нет никакой. СПИД — вирусное заболевание, и ему уже 40–60 лет, а лекарства так и не нашли. Противовирусный препарат найти очень сложно.

Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

— Многие говорят об эффективности антималярийных препаратов. Это правда?

— Противомалярийный препарат, о котором сейчас говорят, не является эффективным средством. Это просто невредно и вдруг может помочь. Его действие основано на воздействии на иммунитет, поэтому им лечат ревматоидный артрит, ревматизм и другие болезни. Он стимулирует выработку интерферона, а это часть естественного иммунитета, обладающая противовирусным действием. Почему он действует против COVID-19? Мы точно не знаем. Его действие усиливает один из широко используемых антибиотиков, но почему так происходит — мы тоже не знаем, это лишь статистическое наблюдение.

— Когда человечество сможет использовать вакцины против нового коронавируса?

— Сейчас уже есть несколько вакцин, но это не те препараты, которые можно применять. Любая вакцина проходит испытания от полутора до пяти лет. Иначе можно сделать только хуже. Поэтому во время предыдущей инфекции, когда болезнь передавалась через верблюдов-дромадеров, было принято решение вакцинировать именно верблюдов, а не людей. Боялись столкнуться с непредвиденными побочными явлениями.

— Итак, лекарств нет, вакцины будут нескоро. Остаётся карантин. Очень сложно усидеть в четырёх стенах. Прогулки, хотя бы короткие, возможны?

— Карантин нужен для того, чтобы вы не контактировали с другими людьми. Поэтому если вы, будучи на карантине, идёте гулять в парк и там общаетесь с людьми, то вы выхолащиваете саму идею карантина. А вот если вы в собственном загородном доме вышли во двор на прогулку и никого вокруг нет, то это другая ситуация. Карантин — это изоляция от других индивидуумов. Точка.

— Полётов за рубеж сейчас нет, но зато есть длинные выходные. Многие стали размышлять о поездках внутри страны. Это не опасно?

— Безопаснее всего выехать на дачу и гулять в безлюдных местах. В случае путешествий по России вы же летите самолётом. Один человек чихнул — и по системе вентиляции заразились прилегающие восемь рядов, а то и весь лайнер. Вы же не можете гарантировать, что все пассажиры, минимум 200 человек, здоровы. Поэтому если решили путешествовать, то желательно передвигаться на индивидуальной машине, избегать мест, где много других людей, и очень часто и тщательно мыть руки. Вирус сохраняется на любых поверхностях полтора-два часа. Поэтому к чему бы вы ни прикоснулись, после этого обязательно надо вымыть руки. Опасно чесать глаза, уголки рта, трогать нос.

— По поводу вентиляции: в домах через вентиляционные трубы может передаваться инфекция?

— Маловероятно. Теоретически возможность есть, но вирус очень нестойкий, чтобы так передаваться в обычной общедомовой вентиляционной системе. В домах — нет. Хотя я думаю, что на лайнере люди заразились как раз через общую систему вентиляции.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— В Москве на 26 марта зарегистрировано уже 546 человек с выявленным коронавирусом. Это много или мало?

— Плюньте на эти цифры. Мы с первого дня знаем, что больных гораздо больше, чем по официальной статистике. На порядки больше! Не сотни, а тысячи. Просто сейчас чем больше мы будем тестировать, тем выше будет число заболевших. Как говорят врачи: «Нет людей здоровых, есть необследованные пациенты».

Исходить надо не от числа заболевших, а от количества умерших и от тех, кто сейчас в реанимации и на ИВЛ. Если смертность составляет 1–4%, а умерло два человека и в реанимации, предположим, 11 человек, то от суммы этих чисел и надо отталкиваться. И тогда вы получите примерную цифру заболевших.

— Люди пока ещё не очень-то напуганы. Пенсионерам в Москве предписали сидеть дома, выплатили деньги. Заблокировали вечером 25 марта социальные карты, чтобы у них было меньше соблазнов выходить из дома. А закончилось всё тем, что только за одно утро 63 тысячи пенсионеров попытались проехать в метро Москвы. Значит, им не страшно?

— Мы все думаем, что смерть — это не про нас. Как у Бродского: «Смерть — это то, что бывает с другими». Переадресовывая слова Путина — это низкая социальная ответственность. Неужели для того, чтобы все поняли опасность, обязательно нужно, чтобы умерло 100 тысяч человек?