Кара-Мурзе грозит от 5 до 10 лет колонии за фейки о ВС России
Полина Шестак
Полина Шестак
18:38, 22 апреля 2022
Владимир Кара-МурзаФото: Социальные сети
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Политику Владимиру Кара-Мурзе грозит от 5 до 10 лет колонии по подозрению в распространении фейков о ВС России. Следствие настаивает на аресте оппозиционера, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
В суд поступило ходатайство следствия об избрании Кара-Мурзе меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — сказано в сообщении.
11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали Кара-Мурзу возле его дома. Ему вменяют в вину выступление в палате представителей в штате Аризона. Следствие считает, что там Кара-Мурза озвучил фейки о действиях ВС России на Украине.