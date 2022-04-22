Кара-Мурзе грозит от 5 до 10 лет колонии за фейки о ВС России

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Не менее двух третей жителей юга Украины проголосуют за вхождение в состав России, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, передаёт РИА Новости. По его словам, это касается, в частности, Херсонской области, части Николаевской области и Запорожья.

Мы должны дать людям надежду, возможность свободно высказать свою точку зрения на такое присоединение. Я уверен, если такой референдум пройдёт и пройдёт действительно свободно, не менее двух третей жителей выскажутся...