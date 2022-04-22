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Общество

Кара-Мурзе грозит от 5 до 10 лет колонии за фейки о ВС России

18:38, 22 апреля 2022
Кара-Мурзе грозит от 5 до 10 лет колонии за фейки о ВС России Владимир Кара-Мурза Фото: Социальные сети
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Политику Владимиру Кара-Мурзе грозит от 5 до 10 лет колонии по подозрению в распространении фейков о ВС России. Следствие настаивает на аресте оппозиционера, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании Кара-Мурзе меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, сказано в сообщении.

11 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали Кара-Мурзу возле его дома. Ему вменяют в вину выступление в палате представителей в штате Аризона. Следствие считает, что там Кара-Мурза озвучил фейки о действиях ВС России на Украине.

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