21 января 2026 в 08:46

Капустники на сковороде с куриным фаршем: хрустящие оладьи с золотистой корочкой — экономные и очень вкусные

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот вариант капустников я стала готовить чаще обычного. Оладьи получаются румяными снаружи, мягкими внутри, с нежной капустой и сочным мясом. Отличный вариант для быстрого ужина, когда не хочется долго стоять у плиты, но нужно накормить семью по-домашнему вкусно. Такие капустники получаются сытными, ароматными и отлично подходят для повседневного меню.

Ингредиенты: белокочанная капуста — 300 г, куриный фарш — 250 г, яйца — 2 шт., пшеничная мука — 3 ст. л., чеснок сушёный — ½ ч. л., соль — 1 ч. л., чёрный перец — ½ ч. л., кунжут — 1 ст. л., растительное масло — для жарки, укроп — для подачи, сметана — для подачи.

Приготовление: капусту мелко нашинкуйте, посолите и хорошо помните руками, чтобы она стала мягкой и дала сок. Добавьте куриный фарш, яйца, муку, сушёный чеснок и чёрный перец. Тщательно перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте массу столовой ложкой, формируя небольшие оладьи. Сверху слегка посыпьте кунжутом. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности фарша. Подавайте горячими — со сметаной и свежим укропом.

Ранее мы делились рецептом картофщипса с курицей. Вкуснятина в соусе по-адыгейски.

