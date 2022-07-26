Каминг-аут — выход из тени Почему откровения знаменитостей о своей ориентации уже мало кого шокируют как на Западе, так и в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дарья Касаткина

На фоне спецоперации на Украине даже такая новость, отвлекающая внимание от бесконечных боев и обстрелов, как публичное объявление себя лесбиянкой российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, стала чем-то вроде маленькой сенсации. Правда, очень небольшого масштаба.

Я, например, не знал ни имени Касаткиной, ни ее возлюбленной — фигуристки Натальи Забияко. Но раз об этом все писали, пришлось ознакомиться с их биографиями, впрочем, малопримечательными. Как я понимаю, формально достижений (медалей) побольше у Забияко, хотя денег больше заработала Касаткина.

Вообще кажется, что большой спорт свои лучшие времена уже миновал. Возникнув как глобальный феномен в начале XX века, сегодня он сильно раздробился по узким интересам, и объединяющих имен, таких, чтобы их знали все, весьма мало. При этом самих спортсменов и спортсменок очень много, всем нужны реклама и спонсоры. Для меня лично великие спортсмены XXI века закончились на пловце Майкле Фелпсе и бегуне Усэйне Болте. Я понятия не имел ничего об их доходах и личной жизни, но их достижения на плавательных и беговых дорожках впечатляли.

Однако профессиональный спорт — это не только про рекорды и достижения. Это еще и шоу-бизнес. И люди стремятся одержать победы и установить рекорды не из-за азарта, а ради того, чтобы заработать. Деньги идут туда, где есть внимание публики, поэтому спортсмены должны всячески его подогревать.

Отсюда публикации о личной жизни футболистов, хоккеистов и т. д. Одновременно они ведут активную общественную работу — собирают на что-то деньги, волонтерствуют, дают бесплатные мастер-классы. Без тщательно выстроенного имиджа не будет рекламного контракта. Фирма заключает его не просто со спортсменом — обладателем рекорда. Рекорд в данном случае — дело десятое. От человека требуется безупречное нравственное поведение, способность быть ролевой моделью, особенно для подростков.

Вспомним историю спортивного миллиардера — гольфиста Тайгера Вудса. Стоило ему изменить жене, как главное возмездие пришло от крупных корпораций, выступавших его спонсорами. Они порвали контракты, так как Вудс, нет, не стал выступать хуже, но испортил свой рекламный образ добропорядочного семьянина, верного мужа и заботливого папочки.

Фото: Koji Aoki/Global Look Press Тайгер Вудс

До 80-х годов XX века информация о гомосексуализме спортсмена относилась, безусловно, к «компромату», и ее всячески, конечно, скрывали. Вспоминаю кумира своей юности — девятикратного олимпийского чемпиона Карла Льюиса, который и женат, и имеет ребенка. Но ходили слухи, что он «по однополым отношениям», это блокировало его рекламное продвижение.

Сегодня же быть гомосексуалистом или лесбиянкой скорее модно. А еще моднее открыто объявлять об этом, мол, я революционер и борюсь с табу. Я как голливудский герой-одиночка, восстающий против «плохих» героев и делающий мир лучше. И выполненный каминг-аут уже не влечет за собой никаких последствий. Напротив, СМИ похвалят за смелость и помощь людям с нетрадиционной ориентацией. На рекламных контрактах это никак не отразится.

Собственно, сам смысл каминг-аута в современных условиях мало понятен. Когда в большинстве стран Запада официально предусмотрены однополые браки — чем тут можно удивить? Это еще для людей старшего поколения может быть чем-то необычным, но никак не для молодежи.

Вернемся к России. Да, у нас страна формально консервативная, по крайней мере внешне. И поступок Касаткиной может при желании тянуть на нечто смелое. При этом понятно, что на ее доходы и статус он совершенно не повлияет. Скорее это дань западной моде, как всегда с опозданием до нас доходящей.

Но это и придает заявлению спортсменки оттенок вторичности, убогого подражания. Как будто какие-то папуасы из России решили поиграть в белых господ с Запада. Но там, в Европах и Америках, за этим стоит своя история, свое отношение к прошлому, где несчастных геев преследовали то церковь, то общество. Понятно, что масштаб преследований сильно преувеличен, но все равно жертву из себя поизображать можно. Да и еще в отсутствие иных проблем при сытой налаженной жизни только и остается заниматься глобальным потеплением или вот этим.

Не то у нас. В современной России проблема высосана из пальца. Люди прекрасно знают, кто есть кто на эстраде и среди прочих знаменитостей. Никого факт чьих-то однополых предпочтений не отталкивает и не шокирует. Грубо говоря, всем все равно. Россия на самом деле вполне передовая страна в данном отношении по части терпимости. Я наблюдаю за своей дочерью-подростком — в ее кругу 14–16-летних девочек вообще считается нормой заявлять «я хорошо отношусь к геям и лесби». Обязательные герои популярных у них фанфиков — мальчики-геи. Множество девочек объявляют себя лесбиянками, хотя на самом деле таковыми не являются, но пытаются соответствовать представлениям о должном в своей среде.

То есть никого в России уже не удивить своим «выходом», она такая же продвинутая страна, как и любая европейская, хотя закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений и существует. Он придает откровениям теннисистки оттенок пикантности и риска, но опять-таки все понимают, что наказать за каминг-аут вряд ли получится. Возможно, что в будущем появятся и у нас гражданские акты, позволяющие закреплять любые отношения, порождать имущественные последствия, но без именования их семьей.