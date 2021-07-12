Камчатский вулкан выбросил километровый столб пепла

На Камчатке утром 12 июля активизировался Карымский вулкан. Выброс пепла достигает километра в высоту, шлейф тянется в сторону северо-востока на 36 км. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.
Извержению присвоен код авиационной опасности «оранжевый», вулкан
Пока в населённых пунктах пепел не выпадал, международных воздушных путей над вулканом нет, зарегистрированных туристов в районе вулкана тоже,
Карымский — один из самых активных вулканов Восточной вулканической зоны Камчатки. Два года назад он выбросил двухкилометровый столб пепла и так же создал угрозу перелётам.