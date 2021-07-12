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Камчатский вулкан выбросил километровый столб пепла

14:26, 12 июля 2021
Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
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На Камчатке утром 12 июля активизировался Карымский вулкан. Выброс пепла достигает километра в высоту, шлейф тянется в сторону северо-востока на 36 км. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

Извержению присвоен код авиационной опасности «оранжевый», вулкан может быть опасен для низколетящих самолётов. Кроме того, при сильных извержениях пепел может долететь до Петропавловска-Камчатского, находящегося на расстоянии в 115 км.

Пока в населённых пунктах пепел не выпадал, международных воздушных путей над вулканом нет, зарегистрированных туристов в районе вулкана тоже, передаёт Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Карымский — один из самых активных вулканов Восточной вулканической зоны Камчатки. Два года назад он выбросил двухкилометровый столб пепла и так же создал угрозу перелётам.

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