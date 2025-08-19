Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:39

Кальмары всегда получались «резиновыми» — этот рецепт все изменил

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные кальмары с овощами в пряном соусе — это идеальный вариант для быстрого и вкусного ужина. Главный секрет — минимальное время приготовления, которое сохраняет нежную текстуру морепродуктов.

Для приготовления нарежьте 500 г очищенных кальмаров кольцами, 1 луковицу полукольцами, 1 морковь натрите на терке. Обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и готовьте 2 минуты. Введите кальмары, 3 ст. л. сладкого соуса чили, 1/2 ч. л. острого соуса шрирача (по желанию) и сок половины лайма. Готовьте на сильном огне ровно 2 минуты, постоянно помешивая.

Это блюдо получается сочным, с приятной кисло-сладкой ноткой и легкой остринкой. Подавайте с рисом или рисовой лапшой — такой ужин порадует всех любителей морепродуктов. Попробуйте — и вы больше никогда не испортите кальмары!

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
рецепты
кальмары
морепродукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска разнесли 53-ю бригаду ВСУ в болотах и лесах ДНР
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.