Кальмары всегда получались «резиновыми» — этот рецепт все изменил

Ароматные кальмары с овощами в пряном соусе — это идеальный вариант для быстрого и вкусного ужина. Главный секрет — минимальное время приготовления, которое сохраняет нежную текстуру морепродуктов.

Для приготовления нарежьте 500 г очищенных кальмаров кольцами, 1 луковицу полукольцами, 1 морковь натрите на терке. Обжарьте лук до мягкости, добавьте морковь и готовьте 2 минуты. Введите кальмары, 3 ст. л. сладкого соуса чили, 1/2 ч. л. острого соуса шрирача (по желанию) и сок половины лайма. Готовьте на сильном огне ровно 2 минуты, постоянно помешивая.

Это блюдо получается сочным, с приятной кисло-сладкой ноткой и легкой остринкой. Подавайте с рисом или рисовой лапшой — такой ужин порадует всех любителей морепродуктов. Попробуйте — и вы больше никогда не испортите кальмары!

