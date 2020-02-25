https://static.news.ru/photo/7414f518-574e-11ea-aae1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Полуторагодовалая девочка Милана, которая страдает генетическим заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА), может рассчитывать на поддержку властей Калининградской области. Ребёнку необходимо сделать укол препарата Спинраза, стоимость которого составляет около $2 млн.

Средства на закупку лекарства предусмотрены поправками в региональный бюджет. Они будут вынесены на рассмотрение областной Думы в ближайшие дни. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения, сообщает РИА Новости.

При СМА у человека постепенно утрачиваются моторные функции. Если Милане до наступления двух лет не сделать данный укол, она может перестать двигаться и даже дышать. После укола Спинразы ей будет нужен другой препарат, одна инъекция которого стоит $125 тыс., и делать его следует один раз в четыре месяца.

Неравнодушные жители Калининградской области давно ведут сбор средств для Миланы. Пока они смогли собрать лишь шестую часть от необходимого для приобретения первого препарата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пётр и Светлана Новожиловы из Екатеринбурга с помощью неравнодушных россиян собрали 160 млн рублей на самое дорогое в мире лекарство для своей полугодовалой дочери Ани, которой врачи поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». Речь идёт о препарате «Золгенсма», который в России пока не зарегистрирован, а производится только в США.