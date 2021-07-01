«Какой-то конец света»: общепиту предрекли банкротство из-за QR-кодов

С 28 июня в Москве и Подмосковье действуют QR-пропуска в кафе и рестораны для привитых граждан, переболевших недавно COVID-19 или получивших отрицательные результаты ПЦР-тестов. Представители отрасли уверяют, что из-за этого решения властей система общепита в столичном регионе оказалась в предбанкротном состоянии. Это грозит не только закрытием многих заведений, но и высвобождением рабочей силы. Чем ещё могут обернуться нововведения, принятые для сдерживания распространения COVID-19, NEWS.ru рассказали общественный омбудсмен РФ в сфере малого и среднего предпринимательства, ресторатор Анастасия Татулова и уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

Анастасия Татулова: «Страдает не только наша отрасль»

— Какие жалобы поступают от кафе и рестораторов в связи с введением QR-кодов?

— Отрасль сейчас практически парализована, она не может работать. Фуд-корты уже закрыты три недели, а разговоры о том, что им можно работать навынос, никак не отражены в указах (властей Москвы и Подмосковья о введении ограничений на посещение заведений общепита. — NEWS.ru). В целом падение по отрасли составляет примерно 70%, есть и больше. Многие закрываются на карантин, потому что легче платить аренду и распустить сотрудников, чем работать в условиях, когда у тебя внутри один стол с гостями и тебе нужно выбросить все продукты, которые ты закупил. В общем, ситуация сейчас очень тяжёлая. Фактически это необъявленный локдаун для отрасли.

Если всё-таки будет принято решение о продлении работы без QR-кодов на летних верандах, это отчасти поможет. Но к этому нужно ещё одно решение — даже тем, у кого нет летних веранд, разрешить выставить столики на улицу и работать без дополнительных согласований, пока позволяет погода. Сейчас предприниматели не имеют такой возможности.

Плюс обязанность прививать сотрудников, переложенная на бизнес, тоже прибавляет проблем. К сожалению, люди не хотят вакцинироваться, они не верят власти, боятся. Очень сильная кампания антипрививочная ведётся. Не знаю, кем она инициирована, но она очень мощная и хорошо подготовленная, поэтому сотрудников сложно уговорить. Я не знаю, как остальные коллеги, а мы у себя в сети семейных кафе «АндерСон» приняли решение, что заставлять, отстранять или увольнять никого не будем. Мы разъясняем, зовём врачей — они рассказывают про прививку, отвечают на вопросы, потихонечку люди меняют точку зрения. С 50% против [вакцинации] сейчас мы пришли к 20%. В пятницу, 2 июля, мы начинаем у себя делать вакцинацию, которую будут проводить специалисты из партнёрской клиники. Вакцина бесплатна, мы платим за осмотр врачом каждого сотрудника.

— А кто уже закрылся — крупные рестораны или небольшие кафе?

— Страдает не только наша отрасль. Полностью закрыты все детские обучающие центры и развлечения, игровые комнаты, все коммерческие прокаты в парках. При этом городские сервисы продолжают работать. И мне кажется, что это совершенно неправильно, нечестно по отношению к предпринимателям. При этом пока никакой поддержки, никаких реальных мер от города бизнес не получил. Речь идёт только об отсрочках и кредитах, на которых в очередной раз заработают банки.

Кроме того, что бизнес сейчас фактически закрыт, он испытывает на себе давление со стороны посетителей. Негатив, который направлен против предпринимателей из-за того, что они обязаны соблюдать указ, честно говоря, очень удручает. Этот указ предприниматели не сами себе приняли, это не то, в чём им хотелось бы жить, и когда люди начинают кассы ломать или с официантами драться, это уже какой-то конец света.

Хотелось бы, чтобы мы все немножечко успокоились, начали с большим пониманием относиться друг к другу, думать о том, что в городе на самом деле большая беда с заболеваемостью. И нам всем бы надо думать о том, как это пережить, а не мочить друг друга. Если люди не хотят делать прививки, в этом действительно есть большая ответственность и провал власти — это индекс тотального недоверия к власти, уже пусть даже ценой собственной жизни или жизни близких.

Я, конечно, ещё раз хотела бы обратиться к властям, потому что мне кажется, что в существующей ситуации совершенно кощунственно проводить какие-то мероприятия типа «Алых парусов» в Петербурге или рок-фестиваля в Липецке.

— То есть рестораны закрыты, но чиновники проводят «Алые паруса». С этой точки зрения кощунственно?

— С точки зрения того, что при текущем уровне заболеваемости речь не идёт о том, закрыты или открыты рестораны, а о том, что люди продолжают массово приезжать в Петербург или Липецк, привозя вирус. Никто не контролирует въезд в город, на внутренних рейсах нет даже обязанности делать ПЦР. Я считаю, что за это должна быть чья-то ответственность — кто-то за это должен быть наказан, лишён должности и отдан под суд.

У меня есть как у гражданина и предпринимателя есть серьёзные вопросы к тем людям, которые должны были обеспечить безопасность, остановить эпидемию, сделать так, чтобы новый штамм был купирован в зародыше, но, к сожалению, они с этим не справились.

Сергей Миронов: «Огромное количество людей окажется на рынке труда»

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как пострадали московские рестораны и кафе от введения QR-кодов? Насколько сильно, по вашим оценкам, упала их выручка с 28 июня?

— Есть рестораны, которые практически не пострадали или пострадали минимально. Это заведения, которые торгуют пиццей и суши. У них пошла доставка: люди дома едят пиццу, суши и бургеры, а не гастрономические блюда. У этих компаний доставка подскочила в разы, что даёт им возможность работать. При этом другая часть рынка находится в ужасном состоянии. Если нет летних веранд, то выручка таких ресторанов упала на 90%, там в принципе нет гостей. Летние веранды в Москве есть у небольшого процента ресторанов, но и тем, у кого они есть, тоже не хватает потока гостей, потому что веранды заполняются, а залы простаивают.

В целом, если брать средний показатель в Москве с учётом работы летних веранд, то общее падение выручки составляет примерно 80%. У кого-то при этом выручка меньше 10% [от нормы], у кого-то больше 30%, кому-то удаётся сохранять прибыли.

— К чему это приведёт?

— Это приведёт к массовым банкротствам, сокращениям сотрудников и невыплатам зарплат. Огромное количество людей окажется на рынке труда.

— Насколько близок этот крах?

— Предполагаю, что примерно месяц остался до массовых закрытий. А первые закрытия начнутся уже в конце этой недели, потом они будут нарастать.

— А если через месяц мэр Москвы Сергей Собянин сделает какие-то послабления для ресторанного бизнеса, это как-то спасёт?

— Часть сектора не закроется окончательно. Я думаю, что послабления надо делать немедленно, потому что отрасль не выдержит этой нагрузки. Москва пытается что-то делать, в частности, столичный департамент торговли и услуг и его руководитель Алексей Немерюк. Мы писали письмо Собянину, и на него была реакция: ресторанам выделили субсидию в размере 1 млн рублей. Это, конечно, поможет продержаться в ближайшее время.

— А какова ситуация в регионах?

— В регионах, как правило, ничего не делают, а Москва делает. Москва открыла линию по льготным кредитам для предпринимателей. Но опять это позволит продержаться какое-то ближайшее время, поэтому в течение месяца люди ещё будут как-то тянуть. Опять-таки есть огромные рестораны, у которых только аренда — 3 млн рублей, и для них эти деньги несущественны. А маленьким компаниям это серьёзно поможет.

Как писал NEWS.ru, заболеваемость коронавирусом в России продолжает обновлять антирекорды. Власти Москвы и Подмосковья ввели систему QR-кодов, дающую право посещать точки общепита и некоторые другие общественные пространства вакцинированным, переболевшим или получившим отрицательные ПЦР-тесты.

С проблемами в получении QR-кодов в Москве уже столкнулись иностранцы. Наибольшие сложности испытывают те, кто привился незарегистрированными в РФ вакцинами или же переболел коронавирусом, но не обращался в российские медучреждения. Также, по некоторым сведениям, не смогли получить пропуска сотрудники ряда подразделений ФСБ и ФСО. Однако в Федеральной службе охраны опровергли эти сведения. Между тем в Интернете стали появляться нелегальные сервисы, продающие QR-коды.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, комментируя введение в Москве обязательных QR-кодов, заявила, что одна принятая мера не может решить проблему роста заболеваемости COVID-19. Для разрешения ситуации необходимо действовать комплексно. В свою очередь Немерюк не исключил, что использование QR-кодов могут распространить на общественный транспорт и магазины.