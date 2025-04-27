Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 апреля 2025 года

Фото: Boris Babanov/Global Look Press

Какие праздники отмечают 27 апреля

27 апреля 2025 года в России поздравляют вахтовиков и вспоминают первую Государственную думу. Верующие отмечают Антипасху — в прошлом этот день, прозванный в народе Красной горкой, не обходился без шумных гуляний. Какие праздники отмечают 27 апреля в Финляндии и Нидерландах? Зачем сегодня есть мармеладных мишек, изучать эсперанто и азбуку Морзе? Рассказываем об исторических событиях, именинах и традициях этого дня.

Какие праздники отмечают сегодня в мире и России?

27 апреля в России — праздник, который будет интересен историкам. В эту дату у нас в государстве отмечают День российского парламентаризма. Он напоминает о событиях далекого 1906 года, когда началась работа первой Государственной думы.

Что, кроме этого, отмечают сегодня в России? Якуты, например, в этот апрельский день вспоминают события 1922 года, когда была создана национальная Республика Саха. День вахтовика — неофициальный профессиональный праздник, идея которого появилась несколько лет назад в социальных медиа. Он придуман для всех тех, кто вынужден покидать родные города и уезжать на работу в другие регионы.

День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии справляют в России 27 апреля. Праздник с таким длинным названием установлен в честь спецподразделений, обеспечивающих безопасность стратегических объектов, транспортировку важных грузов. Указ об их создании был подписан в 1946 году.

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Какой сегодня праздник отмечают в мире? Перечислим несколько интересных событий. В последнее апрельское воскресенье отмечается Всемирный день породненных городов — ивент, направленный на укрепление международных связей и дружбы между городами разных стран.

Всемирный день графического дизайна тоже выпадает на 27 апреля. Праздник появился только в середине 1990-х годов. Его цель — показать, как сильно на нашу жизнь влияет дизайн. Каждый год организаторы придумывают для ивента новую тему. В этот раз она звучит очень позитивно — «Необычайный оптимизм».

Фото: Shutterstock/FOTODOM День графического дизайна и другие праздники 27 апреля

Далее перечислим, что еще происходит в мире.

В Финляндии чествуют участников боевых конфликтов.

День короля справляют жители Нидерландов. Национальный праздник, посвященный дню рождения нынешнего правителя — Виллема-Александра.

В честь первых демократических выборов в ЮАР, проведенных 27 апреля 1994 года, установлен День свободы. Это событие положило конец длительному апартеиду, расовому притеснению в стране, праздник теперь символизирует победу равенства.​

Памятные даты 27 апреля

Теперь перечислим знаменитых личностей, которые родились или ушли из жизни в конце апреля. Из тех, кто появился на этот свет, отметим изобретателя знаменитого кода Сэмюэла Морзе, артиста Евгения Моргунова, врача Леонида Рошаля, спортсменов Уле Эйнара Бьорндалена и Динару Сафину, певца Стаса Михайлова, переводчицу Нору Галь.

Покинули этот мир знаменитый путешественник Фернан Магеллан, философ Карлос Кастанеда, музыкант Мстислав Ростропович, актер Кирилл Лавров, создатель эсперанто Людвик Заменгоф.

Необычные праздники и интересные факты

Многие необычные праздники в мире тоже пришлись на последнее апрельское воскресенье. Например, Всемирный день тапира отмечается для привлечения внимания к сохранению этих редких и исчезающих животных.​ В США активисты придумали сразу несколько забавных ивентов, связанных с едой: сегодня они предлагают приготовить мясные ребрышки или накупить мармеладных мишек.

В честь дня рождения Сэмюэла Морзе, создателя «морзянки», в последнее апрельское воскресенье можно отметить День азбуки Морзе. А еще на эту дату установлен необычный праздник со смешным названием и глубоким смыслом: День 50-процентной вероятности встречи с динозавром. На самом деле он посвящен теории вероятности и призывает задуматься о случайностях в нашей жизни.

Фото: Global Look Press Сэмюэл Финли Бриз Морзе

Церковные и религиозные праздники сегодня

Антипасха (Красная горка, Фомино воскресенье) традиционно приходится на следующее воскресенье после Светлого Христова Воскресения. Этот религиозный праздник посвящен апостолу Фоме, который до последнего сомневался в воскресении Христа. Сомнения святого развеялись, когда Иисус явился ему. В народе Антипасху прозвали Красной горкой. Наши предки устраивали в такой день масштабные народные гулянья. А еще Красная горка считалась идеальным временем для сватовства и свадеб.

Верующие 27 апреля вспоминают Мартина Исповедника, папу римского, известного своей ярой борьбой с ересью. Легенды гласят: однажды язычники решили убить святого. Но воин, которого подослал римский император, не смог этого сделать — ослеп, как только подошел к Мартину.

На Руси церковный праздник в честь Мартина Исповедника называли Лисогоном. Наши предки верили, что в это время лисы бросали свои старые норы и отправлялись рыть новые. Считалось, что в такое время они были особенно беспомощны, поэтому зверьков можно было ловить голыми руками. Еще на Мартына Лисогона девушки устраивали смотрины, а в лесу собирали медуницу для целебных отваров.

Именины и дни ангела 27 апреля

С именинами сегодня не забудьте поздравить Александра, Антона, Евстафия, Ивана (и Иоанна), Мартина (и Мартына), Христофора.

Этот день в истории: что произошло 27 апреля?

1906 — открытие первой Государственной думы;

1908 — фигурное катание добавлено в программу Олимпиад;

1961 — в СССР создан Совет фонда мира;

1965 — запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой Pampers. Сегодня название этой марки стало именем нарицательным для всех одноразовых подгузников.

Вот мы и разобрались, что отмечают сегодня в России и мире. Поздравьте знакомых дизайнеров, вахтовиков и сотрудников Росгвардии. А еще сегодня, 27 апреля, можно вспомнить народный праздник Красную горку — устройте в его честь весенний пикник, отправляйтесь на ярмарку или просто погуляйте.

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