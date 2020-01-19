https://static.news.ru/photo/949210ac-3a41-11ea-8c8d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин поделился своим мнением о тех, кто выступает против господдержки семей с детьми. Своё отношение глава государства выразил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.

Похоже, до Путина дошли слова модели Алёны Водонаевой, которая выступила резко против президентской программы поддержки семей с детьми. Водонаева назвала часть населения «быдлом», которое якобы «будет размножаться» ради этих выплат.

Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто! Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды! — возмутился глава государства.

Слова президента транслировал канал Life.ru. Путин добавил, что людям не запретишь говорить. Но лучше показать, «какие они моральные уроды на самом деле».

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу заявления модели Алёны Водонаевой о то, что ведущая «60 минут» пропагандирует «агрессию и невежество».