Президент Владимир Путин поделился своим мнением о тех, кто выступает против господдержки семей с детьми. Своё отношение глава государства выразил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге.
Похоже, до Путина дошли слова модели Алёны Водонаевой, которая выступила резко против президентской программы поддержки семей с детьми. Водонаева назвала часть населения «быдлом», которое якобы «будет размножаться» ради этих выплат.
Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение, что не надо государству в таком объёме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто! Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды! — возмутился глава государства.
Слова президента
Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая Ольга Скабеева высказалась по поводу заявления модели Алёны Водонаевой о то, что ведущая «60 минут» пропагандирует «агрессию и невежество».
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