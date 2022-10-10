Какие регионы объявили о завершении мобилизации. Карта на 10 октября В 36 субъектах, по заверениям властей, прекратился призыв мобилизованных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобилизация была объявлена по всей России, однако, по заявлениям региональных властей, в 36 субъектах жителей на фронт уже не забирают. Во всех этих регионах говорят, что набрали нужное количество призывников. NEWS.ru продолжает следить за приостановкой призыва и составил обновленную карту таких субъектов РФ.

Фото: Lidia Veles/NEWS.ru

Первыми о выполнении «плана мобилизации» объявили власти Крыма. Глава полуострова Сергей Аксенов 25 сентября сообщил, что «мобилизационные мероприятия» в регионе до конца этого дня будут «выполнены в полном объеме», после чего завершатся.

26 сентября о «закрытии вопроса с мобилизацией» в Еврейской автономной области объявил член Совфеда от региона Юрий Валяев. В тот же день о выполнении плана по мобилизации сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

27 сентября о полном выполнении плана мобилизации в регионе объявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В тот же день о завершении первого этапа мобилизации сообщил заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко.

28 сентября о выполнении задания Минобороны по мобилизации сообщил военный комиссар Адыгеи Александр Аверин.

29 сентября с аналогичным заявлением выступили в Архангельской (заявил командующий Северным флотом Александр Моисеев) и Ивановской (врио военного комиссара региона Николай Русаков) областях, а также в Республике Тыва (военный комиссар региона Демир-оол Артына) и в Пермском крае (министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов). К 29 сентября завершить мобилизацию обещал также глава Якутии Айсен Николаев.

30 сентября о прекращении призыва мобилизованных заявили глава Бурятии Алексей Цыденов, глава Хакасии Валентин Коновалов и замглавы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО, Югра) Александр Тиртока.

1 октября врио военного комиссара Тамбовской области Сергей Филатов объявил, что регион «выполнил задание первого этапа частичной мобилизации».

3 октября об остановке призыва сообщили губернаторы Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Новосибирской области Андрей Травников и Ставропольского края Владимир Владимиров, а также глава Мордовии Артем Здунов. Аналогичное заявление сделали в администрации Ростовской области. В Курганской области в тот же день приостановили отправку добровольцев: в местном военкомате объяснили это большим наплывом добровольцев.

4 октября о выполнении плана первого этапа мобилизации объявили губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и главы Карелии Артур Парфенчиков и Удмуртии Александр Бречалов. В Марий Эл с аналогичным заявлением выступила пресс-служба главы региона, в Кабардино-Балкарии — военком региона Дмитрий Пахомов, а в Пензенской области — глава администрации Кузнецка (город областного значения в регионе) Сергей Златогорский.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

5 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что регион заканчивает мобилизацию. О завершении первого этапа призыва также объявил глава Пермского края Дмитрий Махонин, о выполнении плана призыва сообщили в военкомате Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

6 октября о завершении первого этапа мобилизации объявили глава Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и правительство Ульяновской области.

7 октября в пресс-службе губернатора Красноярского края сообщили, что регион также выполнил план по мобилизации.

Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал, что в регионе завершат призыв до 9 октября.

Еще несколько регионов — Белгородская, Владимирская, Воронежская, Костромская, Челябинская области, Камчатский край и Северная Осетия, — по словам местных властей, уже близки к завершению мобилизации.

В то же время правительственный портал «Объясняем.рф» на вопрос о том, могут ли человека призвать по мобилизации после того, как глава региона объявил о завершении мобилизации, отвечает так:

Мобилизация завершается только по решению Президента РФ.

Сколько точно россиян планируется призвать в рамках мобилизации, неизвестно: эта информация, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, содержится в засекреченном пункте указа главы государства о мобилизации. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что всего власти собираются мобилизовать 300 тысяч человек, но «не единоразово, а планово».

СМИ со ссылкой на источники в администрации президента называли другие цифры: «Новая газета. Европа» пишет о миллионе человек, «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано Минюстом СМИ, выполняющим функции иностранного агента) — о 1,2 млн человек. Обе эти публикации Песков назвал ложными.



Ранее о том, что в Чечне мобилизация проводиться не будет, заявил глава республики Рамзан Кадыров — уже на следующий день после её объявления президентом, 22 сентября. Именно в этом регионе находилась база подготовки добровольцев, куда приезжали будущие солдаты со всей страны. По словам Кадырова, все кандидаты на службу проходили через военкомат, поэтому план призыва в республике оказался «перевыполнен на 254%».

Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили. Поэтому я призываю население ЧР, в частности наших любимых и уважаемых матерей, соблюдать спокойствие, — сказал он.

Кадыров при этом отдельно обратился к матерям, потому что 21 сентября, в день объявления мобилизации, в Грозном женщины вышли на протест.