В праздничном календаре марта 2022 года есть не только Международный женский день, отмечаемый 8 марта, о котором знают все от мала до велика. Рассказываем, какой праздник отмечают 1-го, 3-го, 14-го и в другие числа первого весеннего месяца. Расширяем кругозор вместе с NEWS.ru — вспоминаем, какие праздники в марте в России: о знаменательных мартовских событиях, памятных датах, профессиональных днях.
Какие праздники в марте отмечают в России и в мире
28 февраля в 2022 году начинается масленичная неделя. Можно начинать наедаться блинами до начала поста и встречать ряд мартовских праздников:
- 1 марта. Какой праздник в первый день месяца, кроме праздника прихода весны и Дня кошек? Профессиональный праздник отмечают сотрудники экспертно-криминалистических подразделений МВД России.
- 3 марта. Какой праздник может быть в этот день? Мало кто знает, но по всему миру 3 марта отмечают День дикой природы. Также на эту дату приходится Всемирный день писателя.
- 6 марта. Масленица и Прощёное воскресенье. Со следующего дня начинается Великий пост. Об этих праздниках знают многие, но мало кто знает, что 6 марта профессиональный праздник отмечают зубные врачи.
- 8 марта. Какой праздник в этот день, ответит каждый россиянин, даже если его ночью разбудить. Это официальный нерабочий праздничный день в честь Международного женского дня, его отмечает вся страна.
- 9 марта. Поздравляем с профессиональным праздником диджеев, если есть такие в вашем окружении.
- 14 марта. Какой праздник может быть в середине месяца? А он есть — День православной книги. Праздник утверждён ещё в 1564 году, когда на Руси вышла первая печатная книга «Апостол».
- 15 марта. День защиты прав потребителей, отмечаемый в России с 1992 г.
- 18 марта. В этот день Крым воссоединился с РФ.
- 19 марта. Профессиональный праздник отмечает гражданский и военный персонал подводных сил ВМФ РФ.
- 20 марта. Международный день счастья — один из самых приятных мартовских праздников. А в 2022 году также отмечают праздник работники ЖКХ.
- 21 марта. Гармоничное сочетание двух праздников сферы культуры — Дня поэзии и Дня кукловода.
- 22 марта. Профессиональный праздник отмечают таксисты. Также на эту дату приходится День Балтийского моря.
- 23 марта. Праздник у сотрудников метеорологических служб.
- 24 марта. День штурманской службы ВВС России. Какой праздник в этот день ещё? День борьбы с депрессией. Он имеет цель привлечь внимание социума к проблемам психического здоровья.
- 25 марта. Праздник отмечают работники культуры.
- 26 марта. Среди мартовских праздников 2022 года отмечается Час Земли. Но это не совсем праздник, это самая массовая экологическая акция. Не забудьте в 20:30 по московскому времени выключить свет на 1 час и помочь планете.
- 27 марта. Праздник, отмечаемый в этот день, — Всемирный день театра. Есть и ещё один — День войск нацгвардии РФ.
Куда можно поехать на мартовские праздники
Несмотря на такое количество мартовских праздников в 2022 году, длинные выходные приходятся только в честь 8 Марта. Остальные выходные стандартные, по календарю. Но это не значит, что в первый весенний месяц нужно оставаться дома. После зимы организму необходимо снимать стресс. Смена обстановки — достойный способ.
Подскажем идеи, куда можно поехать на мартовские праздники и выходные дни:
- Поездка в соседний город. Необязательно метить на крупные города с богатой историей, такие как Москва, Казань, Санкт-Петербург и другие, если они находятся совсем далеко от вас. В каждом городе есть исторические места и достопримечательности. А может быть, вы даже в своем городе не посетили многие из них? Узнайте об интересных местах в вашей местности или соседних городах, заранее спланируйте маршрут и отправляйтесь в ваше маленькое путешествие.
- Отдых на туристической базе. Снимите деревянный домик с камином, погуляйте вечером по территории, побудьте наедине с любимыми людьми, семьёй. Вы удивитесь, сколько сил и энергии будет у вас к началу рабочей недели.
- А может, совсем не обязательно куда-то уезжать? Посещайте кино, квесты, парки, другие мероприятия. Можно даже составить расписание на все выходные дни марта. А если знаете, какие праздники в марте отмечают в России, можно посетить тематические места. Например, сходить на театральную постановку в День театра или в Международный день кукольника.
Теперь вы знаете, какие праздники есть в марте. Распорядитесь правильно этой информацией — поздравляйте причастных к праздникам людей, посещайте культурные, исторические места и приятно проводите время с родными и близкими. Приятных вам мартовских праздников и выходных!
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