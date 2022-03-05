В праздничном календаре марта 2022 года есть не только Международный женский день, отмечаемый 8 марта, о котором знают все от мала до велика. Рассказываем, какой праздник отмечают 1-го, 3-го, 14-го и в другие числа первого весеннего месяца. Расширяем кругозор вместе с NEWS.ru — вспоминаем, какие праздники в марте в России: о знаменательных мартовских событиях, памятных датах, профессиональных днях.

Какие праздники в марте отмечают в России и в мире

какие праздники в марте в России mintrud.gov.ru

28 февраля в 2022 году начинается масленичная неделя. Можно начинать наедаться блинами до начала поста и встречать ряд мартовских праздников:

1 марта. Какой праздник в первый день месяца, кроме праздника прихода весны и Дня кошек? Профессиональный праздник отмечают сотрудники экспертно-криминалистических подразделений МВД России.

3 марта. Какой праздник может быть в этот день? Мало кто знает, но по всему миру 3 марта отмечают День дикой природы. Также на эту дату приходится Всемирный день писателя.

6 марта. Масленица и Прощёное воскресенье. Со следующего дня начинается Великий пост. Об этих праздниках знают многие, но мало кто знает, что 6 марта профессиональный праздник отмечают зубные врачи.

мартовские праздники Сергей Булкин/NEWS.ru

8 марта. Какой праздник в этот день, ответит каждый россиянин, даже если его ночью разбудить. Это официальный нерабочий праздничный день в честь Международного женского дня, его отмечает вся страна.

9 марта. Поздравляем с профессиональным праздником диджеев, если есть такие в вашем окружении.

14 марта. Какой праздник может быть в середине месяца? А он есть — День православной книги. Праздник утверждён ещё в 1564 году, когда на Руси вышла первая печатная книга «Апостол».

15 марта. День защиты прав потребителей, отмечаемый в России с 1992 г.

18 марта. В этот день Крым воссоединился с РФ.

19 марта. Профессиональный праздник отмечает гражданский и военный персонал подводных сил ВМФ РФ.

20 марта. Международный день счастья — один из самых приятных мартовских праздников. А в 2022 году также отмечают праздник работники ЖКХ.

21 марта. Гармоничное сочетание двух праздников сферы культуры — Дня поэзии и Дня кукловода.

22 марта. Профессиональный праздник отмечают таксисты. Также на эту дату приходится День Балтийского моря.

23 марта. Праздник у сотрудников метеорологических служб.

24 марта. День штурманской службы ВВС России. Какой праздник в этот день ещё? День борьбы с депрессией. Он имеет цель привлечь внимание социума к проблемам психического здоровья.

25 марта. Праздник отмечают работники культуры.

26 марта. Среди мартовских праздников 2022 года отмечается Час Земли. Но это не совсем праздник, это самая массовая экологическая акция. Не забудьте в 20:30 по московскому времени выключить свет на 1 час и помочь планете.

27 марта. Праздник, отмечаемый в этот день, — Всемирный день театра. Есть и ещё один — День войск нацгвардии РФ.

Куда можно поехать на мартовские праздники

Несмотря на такое количество мартовских праздников в 2022 году, длинные выходные приходятся только в честь 8 Марта. Остальные выходные стандартные, по календарю. Но это не значит, что в первый весенний месяц нужно оставаться дома. После зимы организму необходимо снимать стресс. Смена обстановки — достойный способ.

какие праздники в марте pixabay.com

Подскажем идеи, куда можно поехать на мартовские праздники и выходные дни:

Поездка в соседний город. Необязательно метить на крупные города с богатой историей, такие как Москва, Казань, Санкт-Петербург и другие, если они находятся совсем далеко от вас. В каждом городе есть исторические места и достопримечательности. А может быть, вы даже в своем городе не посетили многие из них? Узнайте об интересных местах в вашей местности или соседних городах, заранее спланируйте маршрут и отправляйтесь в ваше маленькое путешествие.

Отдых на туристической базе. Снимите деревянный домик с камином, погуляйте вечером по территории, побудьте наедине с любимыми людьми, семьёй. Вы удивитесь, сколько сил и энергии будет у вас к началу рабочей недели.

А может, совсем не обязательно куда-то уезжать? Посещайте кино, квесты, парки, другие мероприятия. Можно даже составить расписание на все выходные дни марта. А если знаете, какие праздники в марте отмечают в России, можно посетить тематические места. Например, сходить на театральную постановку в День театра или в Международный день кукольника.

Теперь вы знаете, какие праздники есть в марте. Распорядитесь правильно этой информацией — поздравляйте причастных к праздникам людей, посещайте культурные, исторические места и приятно проводите время с родными и близкими. Приятных вам мартовских праздников и выходных!

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