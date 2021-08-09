Какие положены выплаты на детей в 2021 году — кому и как получить

В 2020 году в связи с пандемией правительство РФ поставило ключевую задачу — оказать финансовую помощь семьям с детьми на всех этапах их воспитания. Были пересмотрены ранее действующие социальные выплаты на детей, а также введены новые. Какие выплаты положены детям в 2021 году, для кого предусмотрены, как их оформить — подробности в материале NEWS.ru.

Новые выплаты детям до 18 лет

Выплаты на детей Сергей Булкин/NEWS.ru

Всех родителей интересует, какие выплаты положены, когда рождается первый ребёнок и последующие. Какие выплаты на детей полагаются далее в процессе их взросления? Еще в 2019 году пособие на детей до 1,5 года от государства было единственной ежемесячной поддержкой семей. Сегодня же многие родители, в зависимости от финансового состояния, могут рассчитывать на соцподдержку от государства вплоть до совершеннолетия детей.

По словам замминистра труда Ольги Баталиной, при поддержке государства семьи сейчас имеют возможность получать поддержку на протяжении всего периода воспитания детей. Государство в то же время настраивает систему работы так, чтобы помощь оказывалась тем семьям, которым по причине ряда обстоятельств действительно необходимы выплаты детям вплоть до 18 лет.

При этом учитывается, чтобы родители, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, предприняли всё возможное, чтобы справиться со сложностями. В таком случае господдержка помогает исправить положение в определённый сложный жизненный период семьи.

Выплаты на детей в 2021 году делятся на те, которые положены вне зависимости от финансового состояния семьи и те, которые выплачиваются малообеспеченным. Мы затронем обе группы и расскажем подробно о всех мерах государственной поддержки, начиная с периода беременности до достижения школьного возраста, а также о выплатах на детей от шести до 18 лет.

Какие выплаты предусмотрены при появлении ребёнка

Какие выплаты положены детям в 2021-м Сергей Булкин/NEWS.ru

При беременности

Вместо единовременной выплаты (700 рублей) теперь пособия будут ежемесячными . Размер составит половину минимального уровня дохода, который необходим для удовлетворения жизненных потребностей человека. Начисляется с шестой недели беременности.

Условия:

1) женщине необходимо встать на учёт на сроке до 12 недель;

2) размер среднедушевого дохода семьи не должен быть больше прожиточного минимума.

Рождение ребёнка

Какие выплаты положены детям сразу после рождения? Единовременно выплачиваемая сумма каждый год индексируется. С 1 февраля она равна 18 886 рублям 32 копейкам. Оформляется на месте работы либо в соцзащите не позднее, чем через шесть месяцев после родов.

По беременности, родам

В стандартных случаях начисляется в период за 70 дней до родов и 70 дней после. После сложных родов либо при рождении двойни декретный отпуск увеличивается.

Размер пособия равен средней зарплате мамы за последние два года перед годом выхода в декретный отпуск. Если мама неработающая, то начисления производятся от размера минимального дохода, установленного в регионе.

Материнский капитал

При рождении первого ребёнка его сумма равна 483 822 рублям. Когда родился второй ребёнок — какие выплаты по материнскому капиталу предусмотрены? Если сертификат уже был получен после рождения первого ребёнка, то семье доплачивается сумма 155 550 рублей. Если нет, то сертификат выдаётся на сумму 639 432 рублей.

Сертификат можно использовать для приобретения жилья, для обучения ребёнка, а также в накопительную часть трудовой пенсии мамы ребёнка. Возможно деление средств на разные из этих целей.

Какие ещё выплаты положены детям в 2021 году после рождения? Существуют дополнительные меры господдержки семьям, где воспитываются дети до 3 лет, а средний доход на одного члена семьи составляет менее двух прожиточных минимумов, зафиксированных в регионе проживания семьи.

Все выплаты на детей в 2021 году

Первый ребёнок Сергей Булкин/NEWS.ru

До трёх лет

1. Базовая форма финансовой поддержки матерей, ушедших с работы в связи с рождением ребёнка, которая выплачивается до достижения ребёнком полуторагодовалого возраста. Оформляется вместе с декретным отпуском по месту работы или органов СЗН.

Размер составляет 40% от среднего заработка (не менее 7082 рублей). Максимальный размер — 29 600 рублей. В случае когда в семье несколько детей до 1,5 года, выплаты складываются, однако их сумма не превышает полного объёма средней заработной платы за последние два года.

2. Ежемесячное пособие до трёх лет на первого и последующих детей. Гарантировано семьям, где средний доход на одного члена семьи составляет менее одного прожиточного минимума. С 1 апреля по 1 октября 2020 года пособие продлевалось автоматически. С 2 октября нужно будет снова подавать обращение.

От трёх до семи лет включительно

Для малообеспеченных семей . Трёхэтапный подсчёт:

1) назначается базовая доплата — 1/2 установленного минимального дохода в регионе;

2) если финансовое положение не выправилось, доплата увеличивается до 75% прожиточного минимума;

3) если ситуация оказалась аналогичной, начисляются все 100%.

Многодетным семьям

Таким семьям можно рассчитывать на получение дополнительного единовременного, а также ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих малышей.

Выплаты начисляет работодатель или органы социальной защиты, если родители безработные. Также пособие может начисляться по месту обучения.

Пособие для ребёнка военнослужащего срочной службы

Ежемесячное начисление размером 12 818 рублей выплачивается до того, пока ребёнку не исполнится три года, либо до возвращения его отца со срочной службы.

Какие документы для выплаты на ребёнка нужно предоставить в соцзащиту: заявление, справка из воинской части для подтверждения факта срочной службы, документ о рождении ребёнка.

Ежемесячное пособие для детей от восьми до 16 лет

С июля 2021 года население узнало о том, какие выплаты положены детям, воспитывающимся в неполных семьях, с учётом того, что доход семьи меньше установленного в субъекте РФ минимального дохода.

Выплата равна половине минимального уровня дохода, который необходим для удовлетворения жизненных потребностей человека. Средняя сумма около 5650 рублей.

Условия предоставления:

1) нет данных о втором родителе в документе о рождении, второй родитель скончался или числится пропавшим без вести; 2) у родителя есть решение суда об уплате алиментов второго родителя.

100% размер оплаты больничного по уходу за ребёнком до семи лет

Вступает в силу с 1 сентября 2021 года. Оплата будет начисляться родителю, оформившему больничный лист, вне зависимости от стажа. Есть ограничение по максимальной стоимости дня, проведенного на больничном — в этом году она равна 2434 рублям.

Школьная выплата 10 000 на ребёнка

Выплаты 10 000 на ребёнка Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 2 августа все российские семьи, независимо от уровня дохода, начали получать социальные выплаты 10 000 на ребёнка от шести до 18 лет, а также до 23 лет для детей с инвалидностью. Получить данную выплату успевают те, кто подаст заявление до 1 ноября 2021 года.

Для выплаты на детей от восьми до 16 лет можно обратиться в клиентскую службу ПФР или на «Госуслуги». Единственное условие — гражданство РФ и проживание на территории РФ.

Никаких дополнительных документов при подаче заявления через «Госуслуги» представлять не требуется. ПФР самостоятельно запрашивает необходимые сведения в других органах и организациях.