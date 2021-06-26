Какие ограничения ввели для непривитых в регионах

Заболеваемость коронавирусом в России продолжает обновлять антирекорды, но привились лишь немногим более 10% населения страны, несмотря на введение в отдельных субъектах принудительной иммунизации работников ряда отраслей. NEWS.ru выяснил, какие ограничения предусмотрены для непривитых граждан.

По информации столичного оперштаба по контролю и мониторингу за ситуацией с COVID-19, работник, которому положено вакцинироваться, может отказаться от укола. Это в первую очередь люди, которым противопоказаны вакцины: беременные и кормящие грудью матери, граждане младше 18 лет, лица, у которых имеется аллергия на один из компонентов вакцины, а также имеющие хронические заболевания в стадии обострения, острые инфекции, а также сам COVID-19, перенесённый меньше полугода назад.

Lidia Veles/NEWS.ru

Если медицинского отвода у человека нет, то работодатель обязан отстранить его от исполнения трудовых обязанностей по ст. 76 Трудового кодекса РФ. Период отстранения не включается в трудовой стаж непривитого сотрудника, дающий право на оплачиваемый отпуск, а также на это время не выплачивается заработная плата. Такому человеку могут предложить перейти на удалённую работу, однако, как подчёркивают в оперативном штабе, законом для него никаких гарантий не предусмотрено.

При этом работодатели, которые игнорируют требования о вакцинации определённой части своего персонала, будут подпадать под административные санкции. В Москве, например, им грозит приостановка деятельности на 90 суток, а также штрафы до 1 млн рублей.

Гражданам без прививки в Москве нельзя получить плановую медпомощь (за исключением тех, кто страдает онкологией и заболеваниями крови), посещать заведения общепита, приходить на приём к мировым судьям.

В Подмосковье без свидетельства о вакцинации нельзя будет поселиться в гостинице более чем на трое суток, посещать спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, а также заведения общепита. Кроме того, без прохождения вакцинации нельзя работать таксистам, а чиновникам — входить в здание регионального правительства.

В Петербурге нельзя посещать мероприятия численностью более 75 человек без отрицательного ПЦР-теста.

В Ленобласти непривитым (или людям без отрицательного результата ПЦР-теста) нельзя участвовать в массовых мероприятиях на территории Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Лодейнопольского, Приозёрского, Сланцевского и Тихвинского районов, а также города Сосновый Бор.

В Псковской области непривитым (или при отсутствии отрицательного ПЦР-теста, а также при наличии антител) запрещено заселяться в гостиницы, дома отдыха и санатории, выезжать в командировки за пределы региона, участвовать в массовых мероприятиях численностью выше 30 человек.

В Башкортостане с 5 июля запретят посещать объекты общепита с 50 и более посадочными местами без сертификата о прививке, справки о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Также без этих документов нельзя будет попасть на приём к чиновникам, посещать музеи, кинотеатры, концертные залы, библиотеки, дискотеки и спортивные мероприятия в помещениях, салоны красоты, фитнес-клубы, бани. Кроме этого, вводятся ограничения на проживание в студенческих общежитиях и пользование междугородними автобусными сообщениями. Первоначально планировалось, что ограничения вступят в силу 29 июня, однако 25 числа власти сообщили о нехватке ПЦР-тестов.

В Нижегородской области без справки о вакцинации против коронавируса, отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител нельзя пожениться, посещать театры, кинотеатры, спортивные мероприятия, детские развлекательные центры, мероприятия на открытом воздухе.

В Калининградской области для непривитых граждан или не имеющих тестов введён запрет на участие в «деловых мероприятиях». В Хабаровском крае — на работу вахтовым методом.

В Краснодарском крае с 1 июля введён запрет на заселение в гостиницы, отели, санатории и детские лагеря без свидетельства о прививке или отрицательного ПЦР-теста, а с 1 августа в курортный регион будут пускать только граждан с сертификатом о вакцинации, за исключением лиц, имеющих противопоказания.

В Севастополе при заселении в гостиницу нужно предъявить сертификат о прививке или справку о наличии антител.

В Карелии с 15 июля заселение в гостиницы, турбазы, хостелы и другие объекты размещения туристов будет возможно только при наличии справок о вакцинации или ПЦР-тестов.