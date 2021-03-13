Эксперты рассказали, как сэкономить при покупке автомобиля

https://static.news.ru/photo/3d84877e-84da-11eb-a177-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Тем, кто задумался о покупке нового автомобиля, но хотел бы сэкономить, следует повременить. Сейчас сделать это не удастся, предупредили автоэксперты.

Дело в том, что из-за коронавирусных ограничений и закрытия границ выпуск и отгрузка машин в автосалоны существенно сократились. Из-за этого наблюдается дефицит автомобилей по целому ряду моделей. Некоторые ходовые модели дилеры продают даже дороже рекомендованной розничной цены.

Лучше всего дождаться, пока нехватка будет восполнена, посоветовал вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин.

Схожее мнение озвучил и генеральный директор группы компаний по продаже машин Денис Петрунин. По его словам, у дилеров по большинству брендов сейчас есть база контрактов на несколько месяцев вперёд. Поэтому затоваривания складов весной не будет. Следовательно, и масштабных скидок и акций ожидать не стоит, пишут «Известия».

Шапарин посоветовал запланировать покупку на конец года. В ноябре-декабре, отметил он, дилеры стараются распродать имеющиеся остатки машин, чтобы выполнить план перед закрытием отчётного периода и в ожидании обновления модельного ряда.

Кроме того, напомнил он, скидку от 10% до 25% от стоимости машины можно получить и благодаря государственным программам «Первый автомобиль» или «Авто для семьи».

Ранее вице-президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Денис Мигаль заявил NEWS.ru, что выжидание скидок может обернуться ещё большими затратами для потребителя. По его прогнозам, автомобили могут подорожать от 5% до 15%. При учёте нестабильной экономики и непредсказуемого поведения рубля есть вероятность, что через несколько месяцев машина по акции выйдет дороже, чем сейчас по полной цене. Поэтому он посоветовал не затягивать с покупкой, если машина нужна сейчас, а если острой необходимости нет, вообще отказаться от приобретения в текущем году и понаблюдать за развитием рынка.