Как превратить ужин в праздник? Мой ответ — эта сочная курочка: готовлю с цитрусово-горчичным маринадом

Как превратить ужин в праздник? Мой ответ — эта сочная курочка: готовлю с цитрусово-горчичным маринадом

Маринад в этом рецепте совершает чудо: кислинка и сладость апельсина, соленая глубина соевого соуса, пикантность горчицы и лесные нотки тимьяна сливаются в единый, невероятно гармоничный и сложный букет, который полностью проникает в нежное куриное мясо.

Шесть куриных бедер промываю, обсушиваю и укладываю в форму для запекания кожей вверх. Для маринада из двух апельсинов выжимаю сок. Смешиваю его с тремя столовыми ложками соевого соуса, двумя столовыми ложками оливкового масла, одной чайной ложкой дижонской горчицы и листьями с пяти веточек тимьяна. Все хорошо взбиваю венчиком. Половиной маринада обильно поливаю куриные бедра, стараясь, чтобы он попал и под кожу. Оставшийся апельсин нарезаю тонкими кружками и выкладываю поверх курицы и вокруг нее в форму. Оставляю мариноваться при комнатной температуре на 30–40 минут (или в холодильнике на 2–3 часа).

Разогреваю духовку до 200 °C. Запекаю бедра 35–45 минут, периодически поливая их соком и маринадом со дна формы, пока кожа не станет густо-коричневой, карамельной, а мясо не прожарится. Подаю горячими, украсив запеченными апельсиновыми дольками и свежим тимьяном.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.