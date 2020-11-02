Инфекционист рассказал, как отметить Новый год и не заразиться COVID-19

https://static.news.ru/photo/030bcb24-1cf3-11eb-9d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящие новогодние выходные могут стать возможностью снизить распространение коронавирусной инфекции в России. Такое мнение высказал инфекционист, доктор медицинских наук Алексей Яковлев.

Главное — провести праздничные дни правильно, отметил он.

Любое снижение или же прекращение социальной активности — хотя бы в виде временного закрытия предприятий и прочих коммерческих структур — сейчас будет работать нам в плюс. <...> Когда всё только начиналось и объявили двухнедельную самоизоляцию, заболеваемость пусть и постепенно, но пошла на спад — и это несмотря на то, что призывам посидеть немного дома вняли далеко не все. А как только мы ограничения сняли — сразу же всё опять пошло в рост, — цитирует Яковлева KP.RU.

Ошибка, допущенная во время первой волны коронавируса, заключалась в том, что о победе над эпидемией объявили слишком рано, считает специалист. В тот момент дело не довели до конца и в итоге получили ухудшение эпидемической ситуации.

Новогодние праздники могут стать и для властей и для горожан шансом исправить эту ошибку, уверен медик.

Гулять на улице можно и нужно, так как вероятность заразиться там намного ниже, чем в магазине или метро. Однако важно избегать массовых скоплений людей. Лучше предпочесть уединённые прогулки — отправиться в парк или вовсе поехать на природу, посоветовал Яковлев.

Вместе с тем, добавил он, предугадать, как поведет себя вирус в дальнейшем, пока невозможно. Наихудший прогноз — продление пандемии вплоть до конца 2021 года.

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