Пять ошибок родителей на удалёнке: как не испортить отношения с ребёнком

По указу мэра Москвы Сергея Собянина с 19 октября учеников 6–11-х классов на две недели перевели на дистанционку. И хотя родителям уже приходилось тестировать все прелести такого формата обучения детей, многие продолжают совершать прежние ошибки. Эксперты считают, что несоблюдение некоторых правил может подорвать психологическое здоровье ребёнка и испортить отношения в семье. Чтобы этого не произошло, NEWS.ru вместе со специалистами разобрал по полочкам, на что взрослым следует обратить внимание во время школьной удалёнки и чего им делать точно не стоит.

Забывают про тайм-менеджмент

Во время дистанционки часть родителей забывает про важность составления графика обучения и отдыха для школьников: многие взрослые сами сейчас работают удалённо, поэтому им кажется, что ребёнок остаётся на виду. Однако, по мнению детского психолога Анфисы Калистратовой, этот момент может быть недооценён родителями, но он значительно облегчает детям образовательный процесс и делает его гораздо более эффективным.

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Школьникам обязательно нужно помогать составлять график, потом они сами начнут это делать. Дело в том, что в школе всё определено — время на отдых, обучение, общение. Дистанционка же требует самодисциплины и умения планировать. При правильно разработанном режиме им будет гораздо легче учиться. Это положительно скажется и на усваивании новых материалов. Анфиса Калистратова детский и подростковый психолог детский и подростковый психолог

По мнению специалиста, большинство родителей даже не знают о том, в какое время их ребёнок может наиболее продуктивно учиться. Например, нельзя начинать занятия почти сразу после пробуждения: детям требуется час, чтобы подготовиться к умственной нагрузке. Также необходимо адаптировать домашнее расписание под психотип своего чада. Активным детям нужна смена деятельности примерно каждые 45 минут, а усидчивым школьникам требуются полноценные перерывы каждые два – три часа.

В расписание нужно вносить и компьютерные игры. Психолог уверена, что так школьники будут более дисциплинированными. Также у детей появится наглядное представление, когда им нужно учиться, а какое время отведено на любимое развлечение.

Запрещают посещать секции и кружки

Уровень тревожности за здоровье своих детей у всех родителей разный: одни стараются не поддаваться панике и не ограничивать привычные увлечения детей. Другие, наоборот, запрещают посещать дополнительные занятия (спорт, рисование, танцы и другое). Такие меры могут привести ребёнка к нервному срыву и в целом создадут накалённую эмоциональную обстановку в семье, утверждает Калистратова.

Эксперт советует родителям больше разговаривать со своими детьми и внимательнее относиться к их реакциям на какие-либо предложения. Если школьник очень просит не запрещать ему ходить на тренировки и кружки — прислушайтесь. Запрет очень тяжело перенесут активные дети, поэтому можно как минимум найти компромисс — перейти на онлайн или индивидуальные занятия.

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Ограничивают общение с друзьями

Из-за того что московские школьники сейчас вынуждены больше времени проводить за компьютером, у многих родителей возникнет желание отобрать у них смартфоны на час-другой. По словам семейного психолога Евгения Корчмарека, ограничивать общение ребёнка с друзьями чревато негативными последствиями, поэтому делать этого точно не стоит.

В этом возрасте школьникам очень важно устанавливать контакт со сверстниками. Любая вещь, которая пропускается, навёрстывается в более позднем возрасте. Это не очень хорошо. Например, когда общение упускается в школьные годы, во взрослой жизни мужчины слишком много времени проводят с друзьями. Евгений Корчмарек семейный психолог семейный психолог

Если же родители очень сильно беспокоятся о том, что их ребёнок может заразиться, поэтому лишний раз не пускают школьника на улицу, нужно обратиться за помощью к психологу. В частности, чтобы снизить чувство тревоги. В противном случае стрессовое состояние взрослого негативно скажется на всех членах семьи.

Не дают карманных денег

Дистанционное обучение — не повод сэкономить на своём ребёнке. Даже в таких обстоятельствах у школьников есть свои «хотелки» и планы по растратам личного бюджета. Карманные деньги ещё учат детей финансовой грамотности, поэтому временно лишать подростка этих средств не очень-то правильно.

Психологи пояснили, что если причина таких сокращений расходов — реальные проблемы с финансами в семье, то ребёнок должен об этом знать. Тогда родителям нужно детально объяснить школьнику, почему им пришлось на время лишить его карманных денег. Иначе он может расценить этот жест как наказание за плохую учёбу или поведение.

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Накаляют градус до предела

Говорить с детьми о пандемии коронавируса и её последствиях нужно, но дозированно. По словам Анфисы Калистратовой, родителям лучше простыми и понятными словами ответить на все вопросы школьника. При необходимости можно даже вместе посмотреть какие-то разъясняющие лекции. Главное — не обсуждать эту тему много, часто и назойливо.

Эксперты также посоветовали взрослым научиться выстраивать границы в общении с ребёнком и уважительно к нему относиться. Сделать это возможно, но непросто — многие родители сами вынуждены сейчас работать из дома. Поэтому, если вы устали или раздражены, то сначала уделите время себе, отдохните. И только после этого узнавайте у своего чада, как прошёл его день и что там с учёбой. Во время таких семейный посиделок стоит отложить смартфоны подальше и просто поговорить. Это поможет сохранить здоровые отношения в семье.