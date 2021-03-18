Кадыров удивился реакции Пескова на обращение чеченского спецназа к Путину

https://static.news.ru/photo/4db63980-8822-11eb-9b36-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров удивился ответу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил ранее, что обращение бойцов полка имени Ахмата Кадырова к Владимиру Путину по поводу статьи «Новой газеты» — не по адресу.

Господин Песков, вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как, например, с провокационными нападками на чеченский народ от «Новой газеты», — написал чеченский лидер в своём Telegram-канале.

По мнению Кадырова, в «Новой газете» работают не журналисты, а «распоясавшиеся от безнаказанности агенты известных западных спецслужб», которые не могут принять мысль о том, что в Чеченской Республике «мир, порядок и полная безопасность», а с терроризмом покончено.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на обращение бойцов полка имени Ахмата Кадырова к Путину по поводу материалов «Новой газеты». По его словам, если они имеют претензии к журналистам, им следует обратиться в суд, а не к главе государства.

Претензии спецназовцев и парламентариев вызваны материалами «Новой газеты», в которых рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийствах как минимум 13 граждан.

Как сообщал NEWS.ru, Кадыров заявил, что журналистам «Новой газеты» после публикаций о якобы имевших место в Чеченской Республике внесудебных расправах ничего не угрожает.