Кадыров признался в любви к украинскому народу

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил во время прямого эфира в Instagram с министром республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым, что любит украинцев и плохо относится к врагам украинского народа. Он назвал их шайтанами, мешающими нормально жить украинцам.

Я несколько раз был на Украине. Могу сказать, что украинцы меня любят, я люблю украинцев. Я не люблю врагов украинского народа. Эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача, — заявил глава Чечни.

Кадыров ранее сообщил, что чеченские бойцы стали «костью в горле» для украинских пропагандистов, поэтому те бросили на них все свои «фейкосилы». Глава Чечни добавил, что для его бойцов после выполнения боевого приказа важно оставить о себе положительное впечатление среди мирного населения. В частности, Кадыров рассказал о том, как они помогли с продуктами и ночлегом местным женщинам и детям.

Ранее глава Чечни опубликовал обращение к украинским националистам и показал марш чеченских военных. Он заявил, что бойцы хотят покончить с ними «в одном месте и за раз», и попросил не сбегать.