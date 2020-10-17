Кадыров про теракт в Париже: «Чеченцы здесь ни при чём»

https://static.news.ru/photo/2b16f3be-10a5-11eb-b314-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жестокое убийство школьного преподавателя во Франции, который показал своим ученикам во время урока, посвящённого свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда, прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что преступник не имеет национальности, а «журналисты в первую очередь обращают внимание своих читателей на национальную принадлежность преступника».

Особенно стараются журналисты, когда речь заходит о чеченцах. Сегодня снова в центре внимания, с подачи СМИ, чеченец. В пригороде Парижа обезглавлен школьный учитель Самюэль Пати. Французские газеты заявляют, что убийца учителя — Абдуллах Анзоров, 18-летний юноша чеченской национальности, не имевший ранее радикальных взглядов. Правоохранительные органы Франции признали случившееся терроризмом. Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем. Более того, Абдуллах Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, переехав туда в детстве с родителями, рос рядом с французами, общался, говорил и писал на их языке, — отметил Кадыров.

По мнению Кадырова, демократия во Франции превратилась во вседозволенность, при которой можно оскорблять исламские ценности. При этом глава Чечни отметил, что если в республике задерживают пособников террористов, то в Европе тут же поднимается шум из-за якобы нарушений прав человека, и отметил, что это не первый случай, когда во Франции пытаются свалить все свои проблемы на чеченцев.

Мы осуждаем этот террористический акт и выражаем соболезнования родным погибшего. Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства. Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество, — подчеркнул Кадыров.

При этом чеченский лидер также призвал «признать, что у мусульман есть право на религию и никто его не отнимет».

В пятницу 16 октября Абдулах Анзоров напал на учителя истории рядом с учебным заведением в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Он отрезал мужчине голову, а затем опубликовал снимок на своей странице в Facebook. Полицейские застрелили убийцу в соседней коммуне Эраньи. После этого французская прокуратура заявила, что преступник родился в Москве 12 марта 2002 года.

В посольстве РФ заявили, что Анзоров не имеет отношения к России. Он был принят Францией в 2008 году, тогда ему было примерно шесть лет. Семья проживала в стране на основании долгосрочного вида на жительство. Абдулах получил личный вид на жительство в 2020 году, когда стал совершеннолетним. С этого момента он и его семья утратили российское гражданство, сообщил руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов.

Как писал NEWS.ru, ранее во Франции полиция задержала имама по делу об убийстве учителя.