Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу и ждать своей участи

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне слухов о том, что тот покинул Украину. Глава российского региона в Telegram-канале предложил украинскому лидеру вернуться в Киев, передать власть законному главе государства Виктору Януковичу и «уповать» на судьбу.

Есть ещё время вернуться в Киев, принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы. Но и не обольщайтесь особо. Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остаётся Виктор Янукович. Вот ему, легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы хотя бы отчасти искупить вину останутся, — заявил Кадыров.

Ранее Кадыров обратился к украинцам со словами о нежелании воевать против их страны и народа. Однако, по его словам, сейчас Запад использует население государства так же, как когда-то использовали и чеченцев против России.

Также он заявил о готовности покарать «шайтанов из националистических батальонов» за убийство мирных жителей на Украине. Он призвал всех украинских военных «разойтись по домам» и прекратить оказывать сопротивление ВС РФ.