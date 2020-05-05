Кадыров хочет наказать авторов видео с погонями за нарушителями карантина

https://static.news.ru/photo/1a46a33e-8ede-11ea-a077-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал появление в социальных сетях видеороликов, в которых силовики задерживают нарушителей карантина и гонятся за ними. Он потребовал наказать авторов записей.

Он уверен, что снимавших необходимо отправлять на общественные работы в качестве уборщиков, передаёт телеканал «Грозный».

Из-за таких увеличиваются заражённые. Пусть работают. <...> Надо заставить их работать уборщиками, тогда поймут, о чём мы говорим, — подчеркнул Кадыров.

Как писал NEWS.ru, власти Чечни ввели жёсткий карантин. Закрыты въезд и выезд из республики, кроме перевозок продовольствия, медикаментов и поездок экстренных служб. Также с 20:00 до 08:00 запрещено движение транспорта и пешеходов. Всех местных жителей обязали получать пропуска для передвижения по району проживания. Разрешение выдаётся на одну семью или адрес на два часа, с указанием времени и дня недели.