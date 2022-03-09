Кадыров порадовался уходу McDonald's и Coca-Cola из России

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале, что решение McDonald's, Coca-Cola и PepsiCo об уходе с российского рынка пойдёт на пользу как отечественным производителям, так и потребителям. По его словам, останется в прошлом доминирование «американского пойла», разрушающего организм, и полуфабрикатов.

Наконец, отечественные производители вздохнут свободно. Они так долго и с нетерпением ждали этого дня. Уходит в прошлое доминирование на рынке американского разрушающего организм пойла и полуфабрикатов от «Макдоналдс», — написал Кадыров.

Он отметил, что теперь для российского бизнеса откроется больше возможностей, на прилавках увеличится количество отечественных товаров. При этом прибыль от их реализации будет оставаться в стране.

Я всегда призывал, чтобы люди потребляли нашу экологическую еду и правильно питались. Без этой газировки и фастфудов будет намного лучше и, главное, полезнее, — добавил Кадыров.

Глава Чечни отметил, что Запад ошибается, рассчитывая с помощью санкций обрушить экономику РФ. По его словам, в случае необходимости Россия сможет прокормить не только себя, но и весь мир.

Ранее стало известно, что компания Coca-Cola приостанавливает бизнес в России, хотя менее недели назад заявляла об обратном. Аналогичное решение принял и McDonald's. Компания PepsiCo приостанавливает продажу напитков, но при этом продолжит реализацию товаров первой необходимости, включая детское питание.