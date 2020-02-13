Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Владимира Путина о закреплении в Конституции брака как союза мужчины и женщины. Он поддержал «твёрдую позицию» главы государства по этому вопросу.
По его словам, основой государства является семья, а без семейных ценностей невозможны его величие и духовность. Руководитель страны это прекрасно понимает,
Мы гордимся своим Национальным лидером, который стойко противостоит силам, стремящимся привнести в наше общество чуждые русскому и другим народам России абсолютно бездуховные явления, — подчеркнул он.
Как писал NEWS.ru, Путин считает возможным зафиксировать в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. Он заверил, что пока остаётся на президентском посту, в стране не появятся понятия «родитель № 1» и «родитель № 2». Путин пообещал, что будут «папа» и «мама».
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