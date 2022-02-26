Кадыров опроверг слухи о гибели на Украине чеченских командиров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о гибели на Украине группы чеченских военнослужащих. С якобы погибшими командиром полка «Север» Магомедом Тушаевым и командиром ОМОН «Ахмат-Грозный» Азором Бисаевым Кадыров поговорил по телефону, запись разговора выложил в Telegram.

Он указал , что пропаганда бандеровцев опять прибегла к фейкам, что не удивительно.

В этот раз распущена дезинформация, что в глубине Украины уничтожена группа чеченских военнослужащих, и среди прочих уничтоженных командир 141-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии РФ имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Магомед Тушаев, а также командир ОМОН «Ахмат-Грозный» УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев. Я связался с парнями. Они живее всех живых, и тем более живее тех, кто с дивана строчит фейки, — отметил глава Чечни в своём сообщении.

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров обратился к украинцам со словами о нежелании воевать против их страны и народа. Однако, по его словам, сейчас Запад использует население государства так же, как когда-то использовали и чеченцев против РФ. Он отметил, что слухи о том, что якобы россияне и чеченцы относятся к украинцам с настороженностью, не соответствуют действительности. По словам Кадырова, «мы всех любим».