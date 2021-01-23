Кабмин выделит 5 млрд рублей на льготные авиабилеты для жителей ДВФО

https://static.news.ru/photo/33846f06-5e14-11eb-9359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 5 млрд рублей на программу льготных авиабилетов для жителей Дальневосточного федерального округа.

На субсидирование авиаперелётов для жителей ДВФО в 2021 году решено направить дополнительное финансирование. Речь идёт о 5 млрд рублей. Благодаря субсидированию жители Дальнего Востока смогут приобретать авиабилеты по сниженному тарифу на перелёты более чем по 20 популярным маршрутам с территории Дальнего Востока в Москву и Санкт-Петербург, — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы правительства.

Отмечается, что в рамках программы субсидирования по льготным авиабилетам в европейскую часть России можно будет улететь из Магадана, Якутска, Читы, Улан-Удэ, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Южно-Сахалинска, Анадыря, Мирного, Нерюнгри, Полярного, Благовещенска и Мирного.

Авиабилеты по субсидируемому тарифу будут доступны всем категориям пассажиров, зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, говорится в сообщении.

Ранее правительство уже выделяло 5,8 млрд рублей на билеты для льготных категорий населения — пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и молодёжи до 23 лет. Ожидается, что программой субсидирования авиаперелётов из ДВФО воспользуются около 450 тысяч россиян.

Ранее член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов рассказывал NEWS.ru, что в России могут начать возвращать часть денег за покупку авиабилетов в Сибирь и на Дальний Восток. Он сообщал, что такая инициатива будет стимулировать поездки на Дальний Восток, в Сибирь и делать их доступнее. А жители Дальнего Востока и Сибири смогут так приехать в Центральную Россию.