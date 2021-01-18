В России может появиться кешбэк на полеты в Сибирь и на Дальний Восток

https://static.news.ru/photo/a17547c6-49b8-11eb-802a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

В России могут начать возвращать часть денег за покупку авиабилетов в Сибирь и на Дальний Восток. Об этом NEWS.ru рассказал член Общественного совета при Минтрансе, председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

В целом в 2021 году, несмотря на то, какая будет ситуация с туристическим кешбэком, появится транспортный кешбэк. Сейчас находится на обсуждении проект документа по возврату части средств при покупке семейного отдыха. Поддержка авиаотрасли, в том числе стимулирование спроса, возможность возврата средств. Таким образом, это будет стимулировать поездки на Дальний Восток, в Сибирь и делать их доступнее. А жители Дальнего Востока и Сибири смогут так приехать в Центральную Россию, — сообщил общественник.

В настоящее время средняя стоимость перелёта из Москвы в Хабаровск — 13–15 тысяч рублей в одну сторону, отметил Зотов. То есть за поездку на одного человека придётся заплатить около 26 тысяч. Если же государство будет компенсировать 20% затрат на билеты, то семье из четырёх человек удастся вернуть в совокупности около 15 тысяч рублей.

Впоследствии транспортный кешбэк могут распространить на одиночные поездки и круизы на поездах, добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне в рамках программы туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей. В программе приняли участие порядка 300 тыс. человек, государство вернуло им за поездки по России около 1,2 млрд рублей.

Не израсходованные в 2020 году средства на программу туристического кешбэка будут перенесены на следующий год. Об этом проинформировал президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что на программу правительство выделило 15 млрд рублей, однако израсходовано было лишь 1,2 млрд рублей.

Программа призвана стимулировать доступные внутренние туристические поездки через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. Она была анонсирована на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежных направлений. Россиянам был предложен список направлений, куда они могут отправиться, рассчитывая на возврат части средств. При этом оплачиваться путёвка должна картой «Мир». Возврат средств осуществляется в течение пяти дней с момента оплаты тура.

И если первоначально размер кешбэка составлял максимум 15 тысяч рублей, то впоследствии он был увеличен до 20 тысяч. В целом же можно вернуть 20% стоимости любого тура, но не больше установленного лимита.