Кабмин утвердил правила онлайн-защиты диссертаций

https://static.news.ru/photo/9029c6ec-a015-11ea-8cda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Во время пандемии COVID-19 кандидатские и докторские диссертации можно будет защитить удалённо при соблюдении некоторых условий. Соответствующее постановление утвердило правительство РФ, сообщили в пресс-службе.

Члены диссертационных советов и официальные оппоненты по диссертации могут физически не присутствовать на заседании, если между ними и другими участниками обеспечен «аудиовизуальный контакт». При этом доля членов диссертационного совета, участвующих в защите удаленно, не должна превышать 2/3 от общего числа участников, — цитирует сообщение РИА Новости.

Однако при дистанционном режиме защиты диссертации учёная степень присуждается по итогам открытого голосования. Кроме того, удалённый формат проведения заседаний позволит не останавливать работу государственной системы научной аттестации в период действия ограничительных мер и одновременно защитить людей старшего возраста, работающих в составе диссертационных советов.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минобрнауки назвал сроки подачи документов в вуз в этом году.