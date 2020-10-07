Кабмин предложил разрешить медикам разглашать сведения о потерявших память

https://static.news.ru/photo/4f7ce742-0897-11eb-9ec3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект, в котором предлагается разрешить медицинским организациям разглашать сведения о лицах, потерявших память. Документ разработан правительством России.

В настоящее время остро стоит вопрос организации розыска пропавших лиц, который осуществляют правоохранительные органы совместно с волонтёрскими организациями. Одним из направлений розыска пропавших людей является проверка их местонахождения в медицинских организациях, — цитирует РИА новости пояснительную записку к проекту.

Авторы документа отмечают, что причины, по которым медики смогут разглашать данные о пациентах, не исчерпываются только потерей памяти, сознания или деменцией. Речь идёт обо всех ситуациях, в которых человек в силу состояния здоровья, возраста или иных причина не способен сообщить сведения о себе.

Законопроект подготовлен во исполнение поручения президента Владимира Путина, которое было отдано после встречи с представителями волонтёрских организаций.

Ранее NEWS.ru писал, что в Госдуме предложили в 10 раз повысить штрафы за разглашение персональных данных. Для физических лиц максимальная сумма взыскания может составить 10 тысяч рублей, для должностных — 50 тысяч. Поправки затронут штрафы, в том числе за разглашение коммерческой или банковской тайны, тайны усыновления или тайны завещания, адвокатской тайны.